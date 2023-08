NEWS

Nicolò Figini | 31 Agosto 2023

Ieri pomeriggio Belen Rodriguez è finalmente uscita alla scoperto con la sua nuova fiamma Elio. Fino a quel momento, infatti, si vociferava solamente che avesse una nuova relazione dopo la presunta fine della storia con Stefano De Martino. In questo modo, invece, ha confermato le indiscrezioni e ha rivelato indirettamente che con l’ex si è chiuso il capito.

Adesso, infatti, si è mostrata felice e sorridente tra le braccia del nuovo compagno. Peccato, però, che alcune persone sotto il post da lei pubblicato non riescano a essere contente per la sua gioia. In molti le hanno criticato il fatto di avere trovato già un nuovo amore a poco tempo di distanza dalla rottura con Stefano:

“Sorella cara, ti amo e ti stimo, ma qua noi comuni mortali aspettiamo una delusione d’amore per perdere 100gr. Tu neanche il tempo di piangere e già stai con uno nuovo in carrozza. Spiegaci come fai”.

Nonostante questo commento non voglia essere un attacco, Belen Rodriguez replica: “Taci se non vivi con me“. Come per lasciare intendere che ha sofferto molto prima di Elio. Lei stessa poi a rivelato che non si nasconderà mai dietro il perbenismo:

“Sai, mi trovi d’accordo. Io non mi nasconderò mai perché questa sono io. Il perbenismo, il bigottismo e il moralismo non fanno per noi”.

Tra gli altri, inoltre, c’è anche chi le ha dato della “patetica“. Lei, però, ha sottolineato che la derivazione dal latino e dal greco significa “sofferenza“. Voi cosa ne pensate delle sue risposte? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre seguiteci per non perdervi tante altre news.