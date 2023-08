NEWS

Nicolò Figini | 31 Agosto 2023

Candelaria Solorzano, scelta per essere la Gatta Nera del Mercante in Fiera, non farebbe più parte del cast. Il presunto motivo

Candelaria Solorzano non sarà al Mercante in Fiera?

Come sappiamo tra poche settimane vedremo il ritorno in TV del Mercante in Fiera, uno dei programmi più di successo della Rai. Così come in passato alla guida troveremo di nuovo Pino Insegno, il quale però avrà accanto una nuova Gatta Nera. Si sarebbe dovuto trattare di Candelaria Solorzano, la quale sarebbe andata a sostituire Ainett Staphens:

“Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni”.

Tralasciando il fatto che queste parole del conduttore hanno causato una polemica alla quale ha risposto anche la stessa Ainett, in queste ore si sta scatenando un’altra situazione complessa. Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, Candelaria Solorzano non vestirà più il ruolo di Gatta Nera e il motivo starebbe in un video che ha messo a disposizione il portale in questione.

Si tratta di una controversa Storia apparsa su Instagram nella quale sembrerebbe starsi preparando per fare uno di marijuana. Il video, che trovate anche qui sotto, non è molto chiaro e non sappiamo se si tratti di questo o di una semplice sigaretta. Al momento non abbiamo certezze di come siano andati davvero i fatti e dovremmo attendere eventuali conferme ufficiali.

COSA STA FACENDO IN QUESTO VIDEO LA NUOVA GATTA NERA CALENDARIA SOLORZANO? PIACERÀ A PINO INSEGNO E ALLA RAI? pic.twitter.com/oR8JLnKU9l — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 31, 2023

