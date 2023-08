Belen Rodriguez ufficializza la storia con Elio: le prime foto di coppia

NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Agosto 2023

Il post di Belen Rodriguez scatena il web

Da mesi ormai Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina ha decisamente voltato pagina ed è così stata avvistata in più di un’occasione con l’imprenditore Elio Lorenzoni, che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma. I diretti interessati tuttavia non hanno ma rotto il silenzio sul loro rapporto e non hanno mai confermato i pettegolezzi sul loro conto. Ciò nonostante in queste settimane la coppia ha attirato l’attenzione del web, e in molti si sono chiesti quando Belen ed Elio sarebbero usciti finalmente allo scoperto. Poco fa però inaspettatamente è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo mormorare gli utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un post su Instagram, per la prima volta Belen sembrerebbe aver ufficializzato la storia con Elio. La Rodriguez infatti ha pubblicato una serie di scatti insieme a Lorenzoni, segno dunque che ormai i due avrebbero deciso di non nascondersi più e di viversi alla luce del sole. Gli scatti risalgono a qualche giorno fa, quando la coppia ha preso parte al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, ex naufraga de L’Isola dei Famosi e una delle migliori amiche dell’imprenditore.

Il post di Belen Rodriguez tuttavia, come era prevedibile, ha suscitato non poche polemiche. In molti infatti in questi minuti stanno pesantemente criticando la showgirl argentina, proprio a causa della sua nuova relazione. Ciò nonostante, come suo solito, la conduttrice non sembrerebbe curarsi delle malelingue del web, e va dritta per la sua strada.

Belen dunque sembrerebbe aver ritrovato l’amore e la serenità e a lei va il nostro più grande in bocca al lupo.