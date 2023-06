NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Giugno 2023

Il gesto della mamma di Belen Rodriguez

Sono ormai più di 10 anni che Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno battere il cuore al web. Tuttavia come sappiamo, col passare del tempo tra la showgirl argentina e il conduttore ci sono stati alcuni alti e bassi, e in diverse occasioni i due hanno deciso di separarsi, per poi tornare sempre insieme. Da qualche mese tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra la coppia, nonostante di recente le malelingue del web parlino di una nuova presunta crisi. Attualmente però né Belen né Stefano sono intervenuti per smentire o confermare i pettegolezzi, ed entrambi sembrerebbero volersi tenere distanti dai gossip. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan.

Una follower della Rodriguez e di De Martino ha infatti rivelato di aver visto la showgirl e suo figlio Santiago all’aeroporto, in direzione Napoli. A quel punto l’utente in questione ha ammesso di sperare che Belen si stesse dirigendo nella città partenopea per vedere suo marito, che come sappiamo lavora proprio a Napoli. A quel punto a intervenire è stata nientemeno che Veronica Cozzani, mamma di Belen, che ha replicato al commento con un semplice cuore rosso, facendo dunque intendere che tra sua figlia e De Martino tutto stia procedendo nel migliore dei modi.

Nel mentre solo di recente proprio Stefano, nel corso di un’intervista, ha parlato del suo rapporto con Belen Rodriguez, e in merito ha affermato:

“Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre. Avermi accanto non è sempre facile. È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belen e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci. Sono meglio come ex che come compagno. […] Sono un uomo in costante cambiamento. Ho avuto un periodo in cui non mi riconoscevo nemmeno dopo il successo. A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva: Sei un pirla”.