Durante i festeggiamenti per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Belen si è davvero scatenata! La conduttrice e sorella della sposa si è lanciata in pista e, insieme a Tony Effe, ha ballato e cantato il tormentone “Sesso e Samba”.

Belen canta Sesso e Samba con Tony Effe

Una serata da sogno per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ieri la coppia si è sposata in Toscana circondata dall’affetto di parenti e amici. Immancabile ovviamente la presenza di Belen Rodriguez, sorella e damigella d’onore degli sposi. La showgirl argentina non è riuscita a trattenere l’emozione nel corso della cerimonia.

Dopo il fatidico e attesissimo “sì”, ha preso il via la cena con tutti gli invitati e, a seguire, ovviamente non sono mancati balli e canti in pista dove tutti si sono divertiti tantissimo. Belen Rodriguez, che ha la musica che scorre nelle vene, non ha potuto di certo esimersi dal festeggiare sua sorella e suo cognato in questa giornata così speciale. Per questo è scesa in pista anche lei e si è davvero scatenata.

Come mostrato da alcune immagini, Belen Rodriguez ha cantato insieme a Tony Effe, anche lui tra gli invitati, il singolo tormentone di quest’estate dal titolo Sesso e Samba. L’artista condivide questo duetto con Gaia, ma stavolta al posto della cantante troviamo invece proprio la conduttrice.

Prima che terminasse la canzone, i neo sposini hanno raggiunto il palco e si sono uniti a Belen. Hanno iniziato a ballare e proprio lei, come detto, ha preso il microfono ed ha cantato sopra la base. Un momento che è stato ripreso da tutti i presenti, che non potevano di certo perdersi una scena simile.

Belen Rodriguez dunque, a modo suo, si è resa protagonista del matrimonio di Cecilia e Ignazio con questa esibizione! Una serata davvero all’insegna della musica e del divertimento.