Lacrime per Belen Rodriguez all’arrivo di sua sorella Cecilia vestita da sposa: la showgirl non trattiene l’emozione

Giornata magica per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che nella serata di oggi si sono ufficialmente detti “Sì”. L’arrivo della sposa è stato molto emozionante, in particolare per la sorella Belen, che è scoppiata in lacrime.

Le lacrime di Belen

Un matrimonio attesissimo quello tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Oggi a Villa Medicea La Ferdinanza di Artimino, una frazione di Carmignano in provincia di Prato, si è tenuta la maestosa cerimonia davanti a familiari e invitati. Belen Rodriguez, come aveva annunciato sia lei che gli sposi a Verissimo, avrebbe avuto un ruolo molto importante.

La conduttrice e showgirl argentina infatti è la damigella d’onore degli sposi e ha avuto modo dunque di poter accompagnare da vicino sua sorella in questo importante momento della sua vita. Belen Rodriguez non è però riuscita a trattenere l’emozione.

All’arrivo di Cecilia, infatti, la presentatrice non ha saputo camuffare la commozione ed è crollata in un pianto liberatorio. Per quanto in questi anni e mesi prima del matrimonio ci abbiano scherzato su, viverlo ha tutto un altro sapore e Belen si è mostrata profondamente toccata dal momento. Vedere sua sorella felice accanto al suo sposo Ignazio, accompagnata all’altare da papà Gustavo, è senza dubbio una fotografia che conserverà per sempre nel cuore.

Le immagini di Belen Rodriguez in lacrime sono diventate subito virali sul web tra i fan di Cecilia e Ignazio, che hanno sottolineato la dolcezza della presentatrice in questa bellissima giornata.

Dopo la cerimonia, come già raccontato, si passerà ai festeggiamenti. E siamo certi che anche qui non mancheranno emozioni e risate. Una su tutte sicuramente l’intervento di Tananai, che dovrà cantare per gli sposi. È lui l’ospite musicale attesissimo per il matrimonio. E chissà quante altre sorprese ci riserveranno ancora Cecilia e Ignazio. Non è escluso che anche Belen possa fare un discorso ai novelli sposi, magari. Insomma, siamo in attesa anche noi di scoprire cosa accadrà nel corso della serata.

Intanto rinnoviamo i nostri più sinceri auguri a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez per il loro matrimonio.