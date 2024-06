C’era tantissima attesa per questo momento! Finalmente Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono sposati. Sul web spuntano le prime foto e video delle nozze.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono sposati!

Today is day! Grande festa in casa Moser-Rodriguez, dato che Ignazio e Cecilia si sono sposati! Se ieri sera c’è stato un evento per pochi intimi con le famiglie, dove Ignazio ha cantato una dolce serenata alla sua amata, oggi si è tenuta invece la cerimonia vera e propria.

Tanti gli invitati, molti anche volti noti della TV e non solo (pensiamo per esempio a Giulia De Lellis e non solo). Nella splendida cornice di Villa Medicea La Ferdinanza di Artimino, frazione di Carmignano, in provincia di Prato, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono ufficialmente detti sì davanti alle loro famiglie e ai loro amici più cari.

Per tutta la giornata sia Ignazio Moser che Cecilia Rodriguez hanno raccontato l’emozione pre matrimonio, fino al momento della cerimonia. Emozionante l’arrivo prima dello sposo e poi della showgirl argentina.

Di bianco vestita, accompagnata da papà Gustavo, ha raggiunto il suo Ignazio, commosso lì ad attenderla. Come mostrato dalle prime immagini, gli invitati non hanno resistito e hanno immortalato il momento con i propri telefonini.

Dalle immagini spunta anche Jeremias, testimone di nozze della sposa. Belen, invece, è la damigella d’onore di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, come loro stessi avevano annunciato. I piccoli Santiago e Luna Marì invece hanno avuto il compito di portare le fedi ai novelli sposi. Una cerimonia meravigliosa che sarà arricchita anche da un ospite musicale come Tananai!

Ed ecco a voi qui a seguire un’altra immagine con il bacio degli sposi…

Le prime foto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

I festeggiamenti continueranno anche domani, come aveva rivelato la coppia. Novella2000.it e Novella 2000 si congratulano con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez per il loro matrimonio. Auguri da tutta la redazione.