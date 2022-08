1 Bella Thorne ha una nuova fiamma?

Tre mesi fa, dopo ben due anni e mezzo di amore, Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno annunciato la separazione ufficiale. A svelare la notizia con una lunghissima ed emozionante lettera è stato proprio il cantante, che sui social aveva scritto:

“Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei. Grazie a questa persona ho imparato cosa significa l’amore incondizionato, qualcosa che avevo imparato solo con i miei genitori e non ero stato in grado di aprirmi di nuovo completamente nella mia vita da adulto prima di incontrarla. […] Innamorarsi è il dono più bello che possiamo vivere nella vita, e la nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse tra persone. Le relazioni nascono e finiscono, proprio come le persone, è il ciclo naturale della vita e lo accetto pienamente. […] Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei. Ti amo”.

In queste ore però è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web. A pochi mesi dall’addio a Benjamin Mascolo, Bella Thorne è stata paparazzata insieme a un altro uomo, segno dunque che avrebbe una nuova fiamma! L’attrice è stata beccata insieme al suo Producer, Mark Emms. I due sono stati avvistati a Mykonos, dove hanno trascorso un weekend con un gruppo di amici, e non è mancato anche un tenero bacio. Pare dunque che la Thorne abbia voltato pagina e che a oggi abbia ritrovato l’amore (QUI per le foto).

Attualmente invece Benjamin Mascolo risulta essere ancora single e non ha ancora commentato le foto della sua ex. Nel mentre il cantante, sempre nel corso della lettera, ha ricordato uno dei primi momenti con l’attrice. Andiamo a rivedere cosa ha svelato.