Vi state chiedendo chi sono gli ospiti della nuova edizione di Belve? Ecco i protagonisti intervistati da Francesca Fagnani

Belve: chi sono gli ospiti di Francesca Fagnani

Siamo agli sgoccioli ormai. Martedì 19 novembre farà ritorno in prima serata su Rai 2 la nuova stagione di Belve. Tra l’affezionato pubblico della trasmissione c’è davvero grande attesa. Ma chi sono gli ospiti che siederanno di fronte a Francesca Fagnani e risponderanno alle sue pungenti domande e curiosità?

La lista dei protagonisti sembra iniziare a prendere forma. Se Dagospia ha fatto il nome de Il Volo e Piero Marrazzo, l’elenco sembra non essere finito qui. TV Blog ha lanciato alcuni dei nomi che vedremo nella prossima edizione di Belve. Oltre ad Andrea Giambruno, che da un po’ di tempo non si vede in televisione, ci sono anche altri volti noti della TV e non solo.

Il sito infatti ha parlato dell’amatissimo Valentino Rossi, che recentemente abbiamo visto alla co-conduzione del GialappaShow su TV8. Per passare poi a Federica Pellegrini, impegnata invece con la partecipazione in qualità di concorrente Ballando con le Stelle. Ma, secondo TV Blog, vedremo anche Elisabetta Canalis.

Altri due nomi che sarebbero stati annotati nel taccuino di Francesca Fagnani per Belve pare siano quelli di Antonio Cassano e Valeria Golino. Insomma ancora una volta la conduttrice sembra aver puntato su dei nomi forti, che con le loro dichiarazioni certamente non passeranno inosservati. Anche se il dubbio resta sempre: vedremo anche Chiara Ferragni (nome lanciato da Davide Maggio)? Nei mesi scorsi il suo nome è balzato fuori e dato per certo, ma a oggi non abbiamo ulteriori riscontri. Di certo, semmai dovesse essere confermata, avrà parecchio da raccontare anche lei!

Attendiamo dunque di capire chi saranno effettivamente tutti gli ospiti che con le loro risposte “graffianti” risponderanno alle domande di Francesca Fagnani a Belve! Manca sempre meno, siete pronti?