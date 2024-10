Francesca Fagnani potrebbe aver messo a segno l’ennesimo colpaccio! Secondo quanto si vocifera la presenza di Chiara Ferragni a Belve è sempre più vicina!

A Belve ci sarà Chiara Ferragni?

“Chiara Ferragni, buonasera e benvenuta… che belva si sente?”. Tantissimi fan di Belve almeno una volta avranno immaginato un momento del genere e, secondo i ben informati potrebbe non essere così lontano! Pare infatti che Francesca Fagnani sia davvero pronta a mettere a segno l’ennesimo colpaccio per il suo seguitissimo e amato programma televisivo.

Il sito di Davide Maggio, che per primo fornisce questa notizia, informa che nelle scorse settimane ci sarebbe stato un incontro tra Chiara Ferragni e Francesca Fagnani per discutere insieme della sua partecipazione alla prossima stagione di Belve che, come noto, inizierà a novembre su Rai 2.

Chiara Ferragni potrebbe essere pronta dunque per una vera intervista, spinosa e senza esclusione di colpi, come ci ha abituati spesso Francesca Fagnani. L’influencer sarebbe pronta a metterci la faccia e affrontare così la situazione delicata che sta affrontando da un po’ di tempo a questa parte. E di carne al fuoco su cui argomentare ce ne sarebbe eccome! Dal pandoro gate (che secondo Fedez avrebbe influito nella crisi), per passare alla fine del matrimonio e tutto ciò che è accaduto nella sua vita e in quella del suo ex marito, per passare alla questione dissing tra Fedez e Tony Effe e le parole di Taylor Mega. Insomma, un’intervista piuttosto corposa.

Nella scorsa stagione avevamo ascoltato le parole di Fedez a Belve, aveva dato la sua versione dei fatti. Adesso potrebbe essere arrivato il turno di Chiara Ferragni, che si è sempre defilata dal rispondere a provocazioni e commenti e l’ha fatto solo in casi sporadici. Ma chissà non possa raccontare la sua verità alla corte di Francesca Fagnani!

Per ora non vi è ancora alcuna conferma e attenderemo quindi l’annuncio ufficiale degli ospiti per la nuova stagione di Belve. Ci sarà anche Chiara Ferragni?