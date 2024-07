“E lei, che Belva si sente?”, questa la frase che Francesca Fagnani tornerà a pronunciare nella prossima stagione di Belve 2024. Scopriamo quando inizia, quante puntate saranno, gli ospiti e dove vederlo in TV e streaming.

Quando inizia Belve 2024

Oggi la Rai ha presentato i suoi palinsesti. E tra i tanti ritorni in questa stagione 2024/2025 troviamo anche Belve! Quando inizia il talk show? Questa è certamente la prima domanda che vi sarete posti.

Ebbene come data di avvio abbiamo martedì 26 novembre su Rai 2. E vi anticipiamo già che ci saranno più puntate, come vedrete in seguito!

Chi conduce Belve

Ovviamente importante da sapere anche chi conduce Belve in questa nuova stagione televisiva? La trasmissione ovviamente rivede al timone di conduzione la sua padrona di casa: Francesca Fagnani!

Sarà lei a intervistare gli ospiti e metterli a nudo con le sue domande. E a proposito di questo…

Interviste e ospiti

La curiosità nei telespettatori non manca di certo e i più si staranno domandando chi sono gli ospiti di Belve 2024 e si concederà rivelazioni inedite nelle interviste realizzate da Francesca Fagnani.

Dopo aver visto Fedez tra i tanti o Francesca Pascale (tra le notizie degli ultimi giorni anche lei fresca di divorzio con Paola Turci), tutte interviste recuperabili in video su RaiPlay, chi saranno i prossimi?

Ancora difficile a dirsi. È appena stata confermata la trasmissione, dunque servirà un po’ di pazienza prima di scoprire chi farà parte del cast di questa nuova messa in onda di Belve.

In ogni caso, come noto, la formula non cambia. Si tratterà sempre di un confronto con personaggi della cultura, della politica o dello spettacolo e costume. Tutti si metteranno in gioco e si racconteranno senza filtri. Degli altri sveleranno un lato più divertente o profondo, mai mostrato prima.

Belve quando va in onda e quante puntate sono

In che giorno danno Belve in TV? La messa in onda del programma è prevista per il 26 novembre 2024. Come di consueto si tratta di un martedì. Quindi torna l’appuntamento settimanale con la trasmissione.

Quante puntate sono? Belve porterà con sé la bellezza di 8 puntate, per ora confermate. Vedremo poi se ci saranno delle novità ulteriori.

Dove vedere Belve in TV e streaming

Dove vedere Belve 2024 in TV e streaming? La trasmissione andrà in onda regolarmente in prima serata su Rai 2 e precisamente il martedì. Peraltro è bene ricordare che chi volesse può consultare il sito di Rai Play per vedere in diretta o in un secondo momento le puntate, i dietro le quinte, le anticipazioni e alcuni backstage!

Peraltro Belve, come precisato dall’azienda, si attesta come uno dei programmi più scaricati su RaiPlay. Uno dei format tra i più visti in diretta streaming. Peraltro è diventato un fenomeno virale anche sui social.