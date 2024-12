A Belve Elisabetta Canalis ha ricordato una sua vecchia imitazione di Michelle Hunziker, che non era stata particolarmente apprezzata dalla diretta interessata.

Elisabetta Canalis su una sua vecchia imitazione di Michelle Hunziker

Elisabetta Canalis, durante la terza puntata di Belve, ha ricordato, stimolata da Francesca Fagnani, una sua vecchia imitazione. In passato a quanto pare aveva imitato Michelle Hunziker.

Nel corso dell’intervista la Canalis ha ripercorso le conseguenze di quella performance, che non fu particolarmente gradita dalla conduttrice svizzera e pare non l’avesse nascosto, tanto che ai tempi, come ricordato dalla stessa Fagnani, Elisabetta aveva dichiarato:

“Ha fatto come quelle ragazze che al liceo vanno a protestare dal preside perché i compagni le prendono in giro.“

A quel punto la Canalis ha approfondito la questione, riportando a galla un episodio successivo legato all’imitazione di Michelle Hunziker:

“Mi arrivò una lettera su un giornale, era una lettera di una senatrice che scrisse se non sbaglio su Il Corriere della Sera, che dovevo essere ripresa perché mi ero presa gioco degli anziani forse. C’erano delle gag… Non mi ricordo se era una gag di Michelle o la gag di io che volevo salvare un anziano, quindi andavo e li strappavo dal circolo bocciofilo.. Non so da chi arrivasse quella lettera.“

Un ricordo che Elisabetta ha affrontato con il sorriso, ma lasciando intendere che l’intera vicenda fosse stata un po’ esagerata. L’ex velina non ha escluso che la lettera della senatrice potesse essere stata ispirata proprio dalla Hunziker.

Rimane ora da vedere se Michelle Hunziker deciderà di rispondere alle ultime dichiarazioni della showgirl sarda.