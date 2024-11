Tutte le notizie in merito a Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve: età, altezza, vita privata e Instagram.

Chi è Francesca Fagnani

Nome e cognome: Francesca Fagnani

Età: 48 anni

Data di nascita: 25 novembre 1976

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Peso: 64 kg

Professione: giornalista

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @frafagni

Francesca Fagnani età e biografia

Chi è, quanti anni ha, quando e dov’è nata Francesca Fagnani? La giornalista di Belve e co-conduttrice di Sanremo 2023 nasce a Roma il 25 novembre 1976. Di conseguenza la sua età è di 48 anni.

Di chi è figlia? Dei genitori sappiamo che, purtroppo, ha perso la madre e il padre. Della mamma ne ha parlato in un’intervista a Il Corriere della Sera, come riportato anche da Donna Pop:

“Quasi sette anni fa, ma è un dolore che non può passare. È stata il grande spartiacque della mia vita. Quando perdi tua madre smetti di essere figlio, entri in un’altra dimensione, dove sai di essere più solo. Nessuno si preoccuperà per te come può farlo una mamma. Noi non siamo altro che materia materna“.

Francesca Fagnani ha anche una sorella che si chiama Elena.

Vita privata

Della vita privata di Francesca Fagnani non abbiamo molte informazioni. Sappiamo che dal 2013 è legata sentimentalmente a Enrico Mentana.

Non è suo marito, quindi possiamo dire che la Fagnani ha un compagno o un fidanzato. Insieme non hanno figli, anche se Mentana ne ha avuti alcuni dalle precedenti relazioni: Stefano, Alice, Giulio e Vittoria.

Dopo aver parlato della compagna attuale di Enrico Mentana passiamo ai suoi profili social…

Dove seguire Francesca Fagnani: Instagram e social

Dove possiamo seguire Francesca Fagnani sui social? La co-conduttrice di Sanremo 2023 non sembra avere un profilo Facebook.

Tuttavia la troviamo su Twitter e su Instagram. Qui vediamo molto poco della sua vita privata, ma molto della sua vita lavorativa.

Passiamo, adesso, a qualche dettaglio in più sulla giornalista che fa Belve…

Carriera

Esordisce a Roma come giornalista televisiva grazie a Michele Santoro nel programma Annozero. Tra le prime trasmissioni da lei condotte troviamo Il prezzo, all’interno della quale intervista giovani che avevano scontato una pena nel carcere minorile.

Chi è la presentatrice di Belve? Dal 2018 è conduttrice e autrice di Belve, prima sul NOVE e poi su Rai 2. Dall’anno successivo è opinionista a Quarta Repubblica e Non è l’Arena. Nel 2021 conduce una puntata de Le Iene.

Non ha ancora scritto alcun libro. A dicembre 2022 Amadeus annuncia a Viva Rai 2 la presenza di Francesca Fagnani a Sanremo 2023 come co-conduttrice.

Programmi televisivi

Ecco più nel dettaglio i programmi televisivi che vedono al loro interno Francesca Fagnani: Belve (2018-2019, dal 2021), Quarta Repubblica (dal 2019), Non è l’Arena (dal 2019), La vita in diretta (dal 2020), Seconda Linea (2020), Le Iene (2021) e il Festival di Sanremo (2023).

Belve

Belve è il programma TV che ha reso molto nota Francesca Fagnani al grande pubblico. Prima in onda sul NOVE, tra i 2018 il 2019, nel 2021 si sposta su Rai 2.

In ogni puntata intervista due ospiti. Nella settima edizione possiamo citare, per esempio, Wanna Marchi, Rocco Siffredi, Noemi e tanti altri.

Dal 2023 viene promossa in prima serata sempre su Rai 2. Trasmissione confermata anche nel 2024.

Quarta Repubblica

Dal 2019 Francesca Fagnani è stata spesso all’interno del programma Quarta Repubblica.Qui svolge il ruolo di opinionista.

Francesca Fagnani a Non è l’Arena

Francesca Fagnini, inoltre, compare anche a Non è l’Arena di Massimo Giletti.

La sua mansione è quella di opinionista, soprattutto sul tema della malavita di Roma.

La vita in diretta

Appare anche a La vita in diretta dal 2020.

In questo caso è ospite ricorrente.

Le Iene

Il 30 novembre 2021 conduce una puntata de Le Iene accanto a Nicola Savino.

In tale occasione recita un monologo riguardante la parità di diritti per le giornaliste.

Francesca Fagnani a Sanremo 2023

Amadeus ha annunciato Francesca Fagnani come una delle co-conduttrici di Sanremo 2023. Ospite a Viva Rai 2, con Fiorello, lei stessa ha espresso tutta la sua gioia poco tempo dopo la notizia:

“È un onore, una felicità enorme. Lo so da pochissimo, è stata una super sorpresa anche per me. Non so ancora nulla, con Amadeus parleremo a brevissimo: ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo“.

Francesca Fagnani ha affiancato Amadeus in una delle serate di Sanremo 2023. Tra le altre co-conduttrici ricordiamo la presenza di Chiara Ferragni, Chiara Francini e Paola Egonu. Presenza fissa, invece, quella di Gianni Morandi.