Sonia Bruganelli a Belve: racconta la fine del matrimonio con Paolo Bonolis e replica alle accuse di Marco Salvati, rivelando dettagli inediti su episodi controversi avvenuti sul set di Avanti un Altro.

Belve, Sonia Bruganelli ricorda la vicenda Marco Salvati e Avanti un altro

A Belve Sonia Bruganelli ha raccontato la sua storia d’amore con Paolo Bonolis, spiegando come dal suo punto di vista ora che i due si sono separati, le persone la trattano in modo diverso. Secondo l’opinionista, ora il mondo si relaziona a lei in maniera diversa perché non ha più accanto a sé una persona che interessa.

Riprendendo questa sua affermazione, Francesca Fagnani ha citato un tweet di Marco Salvati, ex autore di Avanti un Altro che lavorava con Paolo Bonolis.

“Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza”, ha scritto a ottobre.

La risposta di Sonia Bruganelli è stata pronta e risoluta, ed è arrivata dritta al punto citando “cose gravi” accadute sul set di Avanti un altro.

“Quello che è accaduto con Marco sul lavoro sono state cose talmente gravi che che probabilmente avrei dovuto denunciare e non l’ho fatto. Quindi stiamo parlando di cose gravi, tant’è che se un’azienda prende dei provvedimenti è perché evidentemente erano da prendere. La decisione è stata di Paolo che non c’era, e che ha saputo cos’è successo al lavoro. Quindi non poteva presentarsi il giorno dopo ed avere un rapporto normale con una persona che aveva detto determinate cose ad una donna, alla madre dei suoi figli e anche alla produttrice del programma”.

Sonia Bruganelli ha poi aggiunto che la decisione di allontanare Salvati dal programma fu presa da Paolo Bonolis. Infatti ha sottolineato che quest’ultimo, pur non essendo presente ai fatti, non avrebbe potuto mantenere un rapporto professionale con una persona che si era resa protagonista di comportamenti offensivi verso la madre dei suoi figli.

Successivamente Marco Salvati ha commentato la dichiarazione di Bruganelli su X, scrivendo: “Non ci saranno risposte da parte mia. Ci penseranno i miei legali“.

Questo confronto ha acceso nuovamente i riflettori sul dietro le quinte di uno dei programmi più amati della televisione italiana. Rimangono però diversi interrogativi sul tipo di dinamiche che hanno avuto luogo sul set.