Nicolò Figini | 15 Novembre 2022

Belve

Rocco Siffredi a Belve ha parlato di Totti

Questa sera, 15 novembre 2022, va in onda una nuova puntata di Belve, l’ormai amato programma della seconda serata di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Gli ospiti saranno l’attrice Anna Foglietta e l’attore a luci rosse Rocco Siffredi. Ci concentriamo sulle anticipazioni riguardanti quest’ultimo. Rocco, infatti, ha rivelato che dirà addio definitivamente ai film per adulti, almeno davanti alla telecamera: “Finalmente sembra che mi sono fermato. Da un po’ di tempo non faccio più nulla come attore, non più davanti alla telecamera“. La scelta, oltre che per dedicare più tempo alla famiglia, pare sia dettata anche a una lotta contro la dipendenza sessuale.

Nel video qui sotto, infatti, ne parla e si dice che arriverà anche alle lacrime menzionando il passato buio che ha dovuto affrontare. La presentatrice gli ha domandato: “Lei ha detto che arriva a pensare che vorrebbe castrarsi e ‘proprio a quel punto che arrivo a chiedere aiuto a Dio’. Cioè, cosa chiedeva in quel momento?“. La sua risposta è stata: “Di farmi morire, semplicemente“. Un racconto senza ombra di dubbio molto toccante e importante che sentiremo e vedremo in maniera più approfondita questa sera dalle ore 23:50 circa. In seguito si è parlato anche di Francesco Totti.

Sappiamo che in passato l’ospite di Belve aveva espresso la sua opinione in merito alla separazione tra Totti e Ilary Blasi. Racconta di aver mandato un messaggio all’ex Capitano della Roma: “Noi due ci conosciamo. Lui è un bravo ragazzo e gli ho detto: ’solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia. So quanto ami tua moglie, perché lo so. Non fai tre figli con una donna se non la ami. E so una cosa che tu sai e che noi abbiamo in comune…mi fermo qui“.

La Fagnani pone a Rocco Siffredi una domanda diretta: “La dipendenza dal sesso?“. L’altro resta molto vago, alza le spalle e ripete: “Mi fermo qui“. Non ci resta che attendere l’intervista completa questa sera per sapere come proseguirà l’intervista. Seguiteci per altre news.