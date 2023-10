Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Ottobre 2023

Belve

Wanna Marchi, dopo la fine di Belve, ha rivelato di non aver apprezza l’intervista a Raoul Bova e Patty Pravo

La rivelazione di Wanna Marchi a Belve

Nelle ultime settimane ha avuto inizio la nuova edizione di Belve su Rai 2, in prima serata, sempre con la conduzione di Francesca Fagnani. “Che belva si sente?” è la domanda che la presentatrice ha posto a vari personaggi dello spettacolo andando da Arisa e Stefano De Martino, passando per Emma Bonino fino ad arrivare a Federico Fashion Style, Patty Pravo e Raoul Bova.

Ieri sera tra gli ospiti si è presentata anche Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. La donna è tornata in televisione quattordici anni dopo “la condanna definitiva assieme alla madre per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata“.

Nel corso della chiacchierata si sono toccati tantissimi argomenti, ma ciò che ha fatto divertire il pubblico è un qualcosa accaduto nei titoli di coda. Come di consuetudine, infatti, è stato mostrato un dietro le quinte della Fagnani con gli ospiti. Ad accompagnare Stefania era presente anche la Marchi.

Nel video qui sotto, infatti, possiamo sentire Wanna affermare quali sono stati gli ospiti della corrente edizione che le sono piaciuti di meno. “Raoul Bova non mi è piacito“, ha affermato facendo scoppiare in una risata la Fagnani. Poi su Patty Pravo ha dichiarato: “Non parliamo poi di lei“. La figlia, però, ha replicato: “Però è simpatica, è solo la storia della chirurgia. Ma è simpatica“.

Wanna Marchi show dietro le quinte: "l'attore (Raoul Bova) non mi è piaciuto, non parliamo poi della Patty Pravo. Filiberto il migliore lo devo conoscere assolutamente"#Belve pic.twitter.com/gpDDJ4RVFq — Boomerissima (@Boomerissima) October 10, 2023

Chi le è piaciuto, invece, è stato Emanuele Filiberto: “Sai chi devo conoscere assolutamente? Emanuele Filiberto. Per adesso per me è stato il migliore, bravissimo“. Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con l’opinione di Wanna Marchi e Stefania Nobile sugli ospiti di Belve?

