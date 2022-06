Ben Affleck fa provare una Lamborghini al figlio di 10 anni e lui sbatte contro un’altra auto (VIDEO)

1 Piccolo incidente per il figlio di Ben Affleck

Il figlio di 10 anni di Ben Affleck, Samuel (avuto dalla relazione con l’ex moglie Jennifer Garner) ha combinato un piccolo guaio. E l’incidente che è accaduto è stato immortalato dai fotografi presenti sul posto attravero foto e video. Ma cosa ha combinato il figlio dell’attore?

In pratica ieri Ben Affleck e Jennifer Lopez sono andati con il figlio di lui in una concessionaria di autonoleggio di lusso di Los Angeles, come riporta il sito TMZ. La coppia e altre persone presenti stavano guardando le auto esposte per sceglierne una da noleggiare appunto. E ad un certo punto Affleck ha fatto salire il figlio al posto di guida di una Lamborghini gialla.

A quanto pare l’auto aveva il motore acceso, non si sa se era stato acceso dal bambino o da qualcun’altro. Fatto sta che Gabriel ha insetito la retromarcia e l’auto è andata a sbattere con un’altra auto di lusso, una BMW bianca, parcheggiata dietro.

Dal video, ripreso da varie angolazioni, sembra che il paraurti posteriore sul lato passeggero della Lamborghini sia entrato in contatto con la ruota anteriore della BMW e forse il parafango. E, come si vede, Samuel è saltato fuori dall’auto per andare a controllare eventuali danni.

Vediamo quindi se ci sono stati davvero danni oppure no…