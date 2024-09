Ecco tutte le curiosità sulla conduttrice di Bake Off Italia, Benedetta Parodi: età, altezza, figli, libri, ricette e Instagram.

Vediamo cosa c’è da sapere sulla conduttrice di Bake Off Italia, Benedetta Parodi: dalla biografia, alla vita privata, fino alla carriera e a Instagram.

Chi è Benedetta Parodi

Nome e cognome: Benedetta Parodi

Data di nascita: 6 agosto 1972

Luogo di nascita: Alessandria

Età: 52 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: infomazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: giornalista, conduttrice e scrittrice

Marito: Fabio Caressa

Figli: Bendetta Parodi ha tre figli (Matilde, Eleonora e Diego)

Fratelli e sorelle: Cristina Parodi e Roberto Parodi

Tatuaggi: qualcuno piccolo

Profilo Instagram: @ziabene

Benedetta Parodi età altezza e biografia

Per parlare di Benedetta Parodi partiamo dalla sua biografia. Quando è nata e quanti anni ha? Nata ad Alessandria il 6 Agosto 1972, Benedetta ha 52 anni di età.

Sappiamo quanto è alta la Parodi? L’altezza della conduttrice è di 1 metro e 75 centimetri. Non conosciamo il suo peso. È del segno zodiacale del Leone e per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha qualcuno piccolino sul suo corpo.

Chi è il fratello e la sorella di Benedetta Parodi? Per quanto riguarda la famiglia, sua sorella è Cristina Parodi, giornalista e conduttrice televisiva. Mentre suo fratello è Roberto Parodi, scrittore e giornalista, specializzato in viaggi in moto.

Parlando degli studi, invece, si è laureata nel 1997 in lettere moderne all’Università degli Studi di Milano ed è diventa giornalista professionista nel 1999.

Vita privata

Con chi è sposata e chi è il marito di Benedetta Parodi? Della vita privata di Benedetta sappiamo che è sposata con il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa. Quando si sono sposati? I due sono convolati a nozze l’11 luglio 1999.

Con lui ha tre figli che ha mostrato spesso in tv, specie nei suoi programmi: Matilde (2002), Eleonora (2004) e Diego (2009).

A Gennaio del 2019 Benedetta e Fabio si sono risposati alle Maldive. Si è trattato di una cerimonia celebrata insieme ai loro tre figli e pochissimi presenti per l’occasione. Un momento che di certo non dimenticheranno mai e ricorderanno per tutta la vita.

Dove seguire Benedetta Parodi: Instagram e social

Registrata con il nickname @ziabene, è possibile seguire Benedetta Parodi su Instagram. La conduttrice di Bake Off Italia ha tantissimi follower.

La Parodi è molto amata anche da popolo di Facebook e Twitter. Non manca occasione di condividere insieme ai suoi fans ricette e momenti di vita privata in compagnia della sua splendida famiglia.

La conduttrice, tra l’altro, è presente anche nella piattaforma web di YouTube, dove attraverso il suo canale ufficiale (seguito da circa 10mila fans) dispensa consigli e ricette.

Carriera

Benedetta ha cominciato la sua gavetta nel piccolo schermo come conduttrice di Studio Aperto durante l’edizione delle 12:25, raramente nella fascia serale.

Cotto e mangiato

Abbandonata la conduzione del telegiornale, sempre all’interno del notiziario ha avuto il piacere di condurre Cotto e mangiato, programma di cucina registrato direttamente da casa sua. La trasmissione ha avuto un successo talmente clamoroso da avere uno spazio dedicato prima dell’inizio del tg.

L’esperienza in Mediaset si è conclusa, però, nel 2011, quando la Parodi si è spostata su La7, per condurre un programma tutto suo: I menù di Benedetta.

Domenica In

Nel 2017 è approdata anche in Rai, a Domenica In, restandoci per un solo anno. La stessa ha poi spiegato le motivazioni che l’hanno spinta ad abbandonare la rete di Viale Mazzini per dedicarsi ad altro.

Bake Off Italia

Conclusa anche l’esperienza su questa rete televisiva, attualmente Benedetta lavora per Real Time, dove ha condotto e conduce ancora oggi tantissimi programmi di cucina come Bake Off Italia, fin dalla prima edizione.

E proprio nel cooking show è affiancata da tre importanti giudici come Ernst Knam, Damiano Carrara e Iginio Massari.

Libri e ricette

Tanti sono i libri di ricette pubblicati da Benedetta Parodi in questi anni di carriera televisiva. Da Cotto e Mangiato (diviso in più volumi) a I menù di Benedetta o ancora Molto Bene. Tra i più recenti ricordiamo A pranzo da me, edito da Rizzoli, e pubblicato nel 2019.

Ma non solo ricette appetitose. Nel 2013, infatti, Benedetta ha pubblicato un libro di favole, Le fate a metà e il segreto di Arla, a cui seguiranno poi altre due edizioni diffuse nel 2014.