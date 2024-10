“Sono andato in coma e sono stato due mesi paralizzato a letto”, Ivano Michetti de i Cugini di Campagna ha raccontato un momento drammatico della sua vita.

Il ricordo il lacrime di Ivano dei Cugini di Campagna

Che puntata stasera a Ballando con le Stelle, con emozioni a non finire, scontri e qualche lacrime. Un momento toccante è arrivato con Ivano Michetti dei Cugini di Campagna.

In lacrime a Ballando con le stelle, ha ricordato un momento drammatico della sua vita: quando l’aneurisma solo pochi anni fa lo ha colpito. In una clip di presentazione, tra una confessione e un’altra, il cantante dei Cugini di Campagna ha ricordato quello che è successo tra le lacrime:

“Ho avuto un aneurisma ischemico, non credo che uno ne esca facilmente da un incidente del genere. Io grazie alla presenza di mia moglie, è stata una cosa che ho superato bene. Dopo un concerto a 400 km da casa, mi metto a letto e dopo pochi minuti mi accorgo di dovermi alzare dal letto ma non riesco e sono ricaduto alla mia destra. È lì che mia moglie capisce che c’è qualcosa che non va, perché io blatero qualcosa poi non ricordo più nulla.”

Ancora tra le lacrime Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha continuato il suo racconto. Ha ripercorso le conseguenze dell’aneurisma, il coma e i due lunghi mesi di degenza a letto:

“Sono andato in coma. Durante il coma avevo 9 anni e mi apparve la Madonnina del pozzo… Lei mi apparve per l’ultima volta dopo, e mi disse ‘Ivano ti dovrai alzarti e camminare per andare a fare la fisioterapia.’ Quando mi svegliai, mi passò di mente, io avevo tutta la parte destra paralizzata. Poi arrivarono tre dottori che mi dissero che io dovevo alzarmi e camminare, ed erano le stesse parole che mi aveva detto la Madonnina, quindi ho avuto fede e mi sono alzato e ho fatto un passo.”.

Le parole di Ivano Michetti ha commosso tutti. In studio lui e i suoi colleghi de i Cugini di Campagna non hanno trattenuto l’emozione. Il tutto è stato accompagnato da lunghi applausi del pubblico.