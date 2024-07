Tramite un comunicato diffuso dal Gruppo Mondadori, apprendiamo che Benedetta Rossi avrebbe venduto il 51% del suo brand per una cifra che raggiunge quasi 7 milioni di Euro!

Benedetta Rossi, venduto il suo brand a Mondadori

Arriva una notizia molto interessate su Benedetta Rossi, uno dei volti più amati del mondo del web. In questi anni tra programmi televisivi, ricette e libri, ha conquistato davvero milioni di persone. Ma ora arriva una novità importante.

Tramite un comunicato stampa diffuso dal Gruppo Mondadori, pare proprio che la creator ed esperta di cucina avrebbe stretto un accordo importante con il noto gruppo editoriale. Il tutto con la vendita del 51% del suo brand “Fatto in casa da Benedetta”.

L’affare, stando quanto si apprende, sarebbe stato chiusi per una cifra molto importante: 6,9 milioni di euro. Nel dettaglio pare però che Benedetta Rossi abbia sottoscritto un’offerta vincolante. Ovvero quella di “vendere il 51% della società che gestirà i diritti di proprietà intellettuale e di immagine del brand Fatto in casa da Benedetta”.

Nel comunicato diffuso la società in questione è Waimea Srl. Si tratta di un’azienda fondata nel 2020 che ha il compito di gestire immagine e affari della creator.

Benedetta Rossi con il suo “Fatto in casa da Benedetta” è a oggi un brand molto forte nel settore culinario. Pensate che negli anni, nelle varie piattaforme social, ha raggiunto dei risultati straordinari. La creator ha raggiunto quasi 5 milioni di follower; ne conta invece 8,1 milioni su Facebook, per passare ai 3,22 milioni su YouTube. Tra i vari contenuti Benedetta ha sempre proposto delle ricette molto semplici, che tutti possono replicare e con passaggi semplici e chiari.

Ma non solo i social, perché Benedetta Rossi è un volto televisivo e anche scrittrice, dato che ha pubblicato la bellezza di ben 9 libri. Come cita il comunicato Mondadori, “sommando tutti i dati di vendita si arriva a 1,5 milioni di copie“. Infine è importante precisare che i gestori della società, almeno per il momento, resteranno proprio Benedetta e suo marito Marco Gentili.

Per il pubblico (e persino per Angelina Mango), Benedetta Rossi è una vera e propria ispirazione in cucina per chi segue i programmi di ricette o vuole mettersi alla prova sempre con piatti sfiziosi. E oggi con questo accordo si firma un altro importante traguardo pre lei!