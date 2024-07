Successo straordinario per Annalisa che si porta a casa altri due record in carriera. Ecco quali certificazioni e risultati ha raggiunto

Pioggia di riconoscimenti per Annalisa! La cantante ha inanellato altri successi. Ottenute le 400.000 copie vendute con Sinceramente ha raggiunto il quarto platino ed è a oggi l’artista di Amici con più copie certificate! Un risultato davvero importantissimo per la cantante ligure.

Annalisa festeggia altri due record!

In questi anni di carriera, dalla sua prima apparizione ad Amici, Annalisa si è tolta una soddisfazione dopo l’altra. Dischi d’Oro e Platino a pioggia, milioni e milioni di streaming nelle piattaforme musicali, ogni brano diventa una vera e propria hit e i suoi concerti sono totalmente sold out.

Nel corso del tempo dunque Annalisa ha raggiunto obiettivi incredibili e anche durante questa estate ha più di un motivo per festeggiare. “Storie brevi” con Tananai è un singolo apprezzatissimo e sempre in vetta alle classifiche e mentre presto vedremo su Canale 5 il suo live all’Arena di Verona e sta già pensando al prossimo disco. Un album dove vuole mettere in atto delle altre importanti collaborazioni. Ancora non ci è dato sapere con chi nello specifico. Ma adesso è tempo di festeggiare ancora. Questo perché la cantante ha raggiunto altri risultati importanti.

Per prima cosa facciamo riferimento al brano “Sinceramente”. La canzone è stata certificata platino per la quarta volta. Ha superato le 400.000 copie vendute. Un risultato straordinario per lei. Grazie a questo risultato Annalisa ha superato Irama, diventando il 2° artista con più copie certificate uscita dal talent di Amici. Più in alto di lei troviamo solo Marco Mengoni (che ha però fatto X Factor).

LEGGI ANCHE: Amici 23, Petit vince il Disco d’Oro con Mammamì

Sempre a tal proposito Annalisa è attualmente l’artista che ha venduto più copie in Italia ad essere uscita dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi. E non è certamente un traguardo da sottovalutare. Al giorno d’oggi dove la musica è sempre più imitata e “piratata” purtroppo, queste certificazioni fanno ben sperare!

Complimenti ad Annalisa, che siamo certi continuerà a conquistare il mercato della musica italiana e internazionale (dove si è affacciata recentemente).