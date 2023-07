NEWS

Andrea Sanna | 13 Luglio 2023

Amici 22

Angelina Mango fan di Benedetta Rossi

Angelina Mango fan di Benedetta Rossi. Probabilmente qualcuno leggendo questa frase avrà esordito con: il multiverso esiste! Ebbene sì, pare proprio che la giovane cantautrice di Amici 22 nel tempo libero ami guardare i programmi della blogger e probabilmente usufruirà anche dei suoi preziosi consigli per preparare piatti deliziosi.

Come siamo venuti a conoscenza di questa curiosità? Angelina Mango sta rilasciando diverse dichiarazioni e contenuti per i suoi numerosi fan. Nelle scorse ore Sofia Viscardi e Lorenzo Luporini hanno avuto il piacere di intervistarla nel salotto del programma di YouTube “Venti”.

Proprio il conduttore ha voluto parlare con Angelina Mango del suo rapporto con il piccolo schermo, sottolineando come a differenza dei genitori la loro generazione sia meno propensa a guardare la TV. Quindi da qui è sorta spontanea la domanda: “La guardi? Che rapporto hai con la TV?”.

A quel punto Angelina Mango ha svelato un inedito aneddoto: “Nel momento in cui sono a casa e sto facendo delle cose accendo la TV e metto Food Network”, ha detto menzionando nello specifico il nome del canale. Poi la cantante ha aggiunto: “Guardo ‘Fatto in casa per voi’, non so se lo conoscete, con Benedetta Rossi. Lei cucina con moltissima calma e tranquillità cose normalissime. Ma mi rilassa talmente tanto che io sono in fissa con lei. Cioè è proprio come mia zia”.

Le parole di Angelina Mango hanno immediatamente fatto il giro del web e in tantissimi si sono immedesimati nelle sue parole, ironizzando su quanto detto a proposito di Benedetta Rossi. “Una di noi”, “Anch’io lo guardo sempre”, hanno scritto in molti.

Intanto dopo Amici 22 Angelina Mango è uno dei personaggi del momento. La giovane cantautrice sta macinando un successo dopo l’altro e recentemente ha anche avuto la possibilità di essere ospite e duettare con Tiziano Ferro. Un sogno che diventa realtà, dopo una collaborazione avuta in passato.