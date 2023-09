Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Settembre 2023

In serata i ragazzi del tugurio al GF hanno affrontato dei discorsi molto importanti su svariati argomenti. Ai telespettatori non è sfuggito però quanto detto da Vittorio Menozzi, anche perché la regia è immediatamente intervenuta e ha pensato di censurare le sue parole.

Ma cos’ha fatto di preciso il gieffino? Si è lasciato scappare una parolaccia come accaduto a Giuseppe Garibaldi (che si è scusato peraltro)? No, si è trattato di altro.

Questo perché come riferisce gentilmente il web e Biccy che ne ha riportato il virgolettato, il modello parmigiano ha detto di aver fumato dei “sigarini un po’ particolari”. Ecco quali sono state le sue precise parole da parte di Vittorio Menozzi: “Mi facevo dei sigarini un po’ particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte… Si partiva tutta la notte“.

Samira Lui, che si aspettava tutt’altro genere di dichiarazioni, ha esclamato: “Oddio, io pensavo intendessi altro, cose diverse che a me fanno paura“. Ma Vittorio Menozzi l’ha subito tranquillizzata: “No, quello no”.

Poco dopo queste affermazioni la regia del Grande Fratello ha spostato l’inquadratura in salone, in quel momento privo di concorrenti.

Le parole di Vittorio sulle passate relazioni

Tralasciando questo argomento, Vittorio Menozzi ha anche parlato d’amore. Come si apprende dal sito del Grande Fratello che ne ha riportato il video, il giovane ha ammesso di non avere mai avuto relazioni lunghe. La più importante risale a quando era ancora minorenne.

In chiacchiera con Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi ha spiegato:

“Se una ragazza dice che gli piaccio ma intuisco che ha doppi fini? Anche prima del GF è capitato qualcosa, poi facendo il modello mi è successo. Io ho il problema di fare fatica con le ragazze, perché sono fatto io così. Ho bisogno di avere una certa complicità e fiducia per aprirmi. Sì, cerco una storia seria, ma non penso a una famiglia. Sono giovane per pensare a dei figli”.

Nel suo discorso Vittorio Menozzi ha ammesso di essersi divertito con qualche piccola avventura, ma poi ha voluto concentrarsi su sé stesso. È cresciuto infatti senza essere consapevole di una relazione seria. L’unica avuta, come dicevamo, risale a quando aveva 17 anni ed è durata un anno quasi.

In quel periodo Vittorio Menozzi era in Erasmus e si è fidanzato con una ragazza a Madrid. Era certo però che non sarebbe durata. Lei è dovuta tornare in Russia e lui in Italia. Chissà però che la Casa del Grande Fratello non possa regalargli l’amore.