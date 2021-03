1 L’annuncio di Benjamin Mascolo

Sono trascorsi ben due anni da quando Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno ufficialmente dato il via alla loro storia d’amore, finendo così al centro del gossip e del pettegolezzo. Nonostante in molti sembravano dubitare della loro relazione, il cantante e l’attrice a poco a poco hanno conquistato il cuore del web, confermandosi come una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Nel mentre in queste settimane proprio per Mascolo sono arrivate grandi ed importanti soddisfazioni. Dopo lo scioglimento del duo Benji e Fede, Benjamin ha pubblicato il suo primo album da solista, California, che sta ottenendo un ottimo successo. Nel mentre da tempo si parla di presunte nozze per la coppia, e solo qualche tempo fa, nel corso di un’intervista per Grazia, Mascolo aveva parlato dell’eventualità di un matrimonio, affermando:

“Io praticamente già convivo. Matrimonio e figli arriveranno, è naturale che ci pensi. Non è che ho fretta. Anche perché prima di farlo, bisogna togliersi diverse soddisfazioni. Dopotutto, però, io me ne sono già tolte tante, tantissime”.

Adesso così è arrivata la lieta notizia. Qualche ora fa infatti, con un post condiviso sui social, Benjamin Mascolo ha annunciato che lui e Bella Thorne si sposano! Il cantante ha fatto una bellissima proposta di matrimonio alla sua compagna, e l’attrice a quel punto non ha potuto fare altro che accattare! Questo il romantico post condivido da Benjamin:

Non resta che attendere a questo punto ulteriori news sul matrimonio di Benjamin e Bella. A questa splendida coppia vanno i nostri migliori auguri.