1 Le parole di Benjamin Mascolo

Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Benjamin Mascolo e Federico Rossi. I due ex membri del duo Benji e Fede infatti hanno fatto spaventare i fan, quando proprio il primo ha scritto una lunga lettera per il suo collega e amico. A quel punto i più hanno ipotizzato che tra gli artisti ci fossero delle tensioni irrisolte, tuttavia le cose non stanno così. Benjamin e Federico infatti sono ancora in ottimi rapporti e da parte di entrambi c’è ancora un profondo affetto. Nel mentre da qualche mese Rossi è tornato single, dopo aver annunciato la fine della sua lunga relazione con Paola Di Benedetto. Ciò nonostante il cantante e l’ex Madre Natura sono rimasti amici e in buoni rapporti, e lo stesso Federico nel corso di una recente intervista ha affermato:

“Ci siamo lasciati da un paio di mesi. Siamo sempre stati complici a prescindere dall’essere fidanzati. Siamo in ottimi rapporti”.

A dimostrazione di ciò, solo qualche ora fa proprio Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno mostrato sui social di essere insieme durante una serata, e naturalmente il web si è scatenato. Tra i due tuttavia non c’è stato alcun ritorno di fiamma, e adesso a parlare della fine della loro relazione è stato anche Benjamin Mascolo. Quest’ultimo ha postato sul suo profilo Instagram proprio la foto che vede Federico e Paola, per poi aggiungere:

“Non sono più una coppia, ma sono stati insieme tanti anni e ne hanno passate e superate insieme di tutti i colori. È bellissimo vedere che nonostante non siano più fidanzati, hanno un rapporto sano e felice e vogliono solo il meglio l’uno per l’altra. C’è solo da imparare”.

lui tornato carichissimo a salvare anche questo mese pic.twitter.com/ClBONKxQbt — chià (@itsmwengo) September 1, 2021

Le belle parole di Benjamin Mascolo per Federico Rossi e Paola Di Benedetto non sono passate inosservate, e senza dubbio l’ex coppia avrà apprezzato il gesto. Nel mentre proprio Federico qualche giorno fa ha svelato dei retroscena inediti sul duo Benji e Fede. Rivediamo le sue dichiarazioni.