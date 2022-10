Benjamin Mascolo avvistato mano nella mano con una ragazza dopo l’addio a Bella Thorne: nuovo amore? (FOTO)

1 La foto di Benjamin Mascolo con una ragazza sconosciuta

Messa da parte la storia con Bella Thorne (i due erano vicini per convolare a nozze), Benjamin Mascolo di recente ha fatto ritorno in Italia. La scelta è stata dettata per motivi principalmente lavorativi, seguendo infatti la sua carriera di cantante e di attore. A tal proposito, è uscito da pochi giorni il film Time is Up 2, dove recita assieme alla sua ex Bella.

Ma la sua nazione di origine potrebbe anche portare nella vita di Benji un nuovo amore e quindi un nuovo inizio da quel punto di vista. Sì perché l’artista è stato pizzicato a Modena in compagnia di una ragazza sconosciuta. Una semplice amica? Può essere, ma i due erano mano nella mano.

A dimostrazione dell’avvistamento c’è anche una foto pubblicata dalla pagina Instagram Webboh che fa notare quanto questa ragazza assomigli, almeno di spalle, all’ex Bella Thorne. Ecco la foto pubblicato proprio da Weeboh:

Vedremo se davvero Benjamin Mascolo ha trovato il nuovo amore. Intanto la sua ex sembra aver già una nuova persona acconta. Ecco cosa sappiamo…