NEWS

Andrea Sanna | 16 Febbraio 2024

Chi è

La Madre Natura di Ciao Darwin 9 per la puntata Tamarri VS Eleganti è . Ecco chi è, età e Instagram

Se nella scorsa puntata di Ciao Darwin 9 abbiamo visto Orian Ichaki, stavolta chi è la nuova Madre Natura? Per l’appuntamento che vede scontrarsi Tamarri VS Eleganti troviamo Aleksandra Korotkaia, che già abbiamo visto nella prima puntata. Conosciamola in questa scheda mediante alcune curiosità come età, altezza, vita privata, fidanzato e Instagram.

Chi è Aleksandra Korotkaia

Nome e Cognome: Aleksandra Korotkaia

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Russia

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modella

Fidanzato: Aleksandra dovrebbe essere fidanzata

Figli: Aleksandra non ha figli

Tatuaggi: Aleksandra non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @dyagilevaaaa

Aleksandra Korotkaia età, altezza e biografia

Apriamo l’articolo come di consueto con la biografia. La Madre Natura di Ciao Darwin 9 si chiama Aleksandra Korotkaia. Quanti anni ha e dov’è nata? La modella è nata in Russia nel 1996, ma non conosciamo la data di nascita completa e dunque il segno zodiacale. La sua età è di 28 anni.

Conosciamo anche l’altezza di Aleksandra: è alta 1 metro e 80 centimetri, mentre non conosciamo il peso.

Per quel che riguarda in generale la sua biografia possiamo dire, come vedremo, che lavora nel mondo della moda e che posa per diversi brand. Oggi la ritroviamo come Madre Natura a Ciao Darwin 9.

Vita privata

Capitolo legato alla vita privata.

Purtroppo non ci sono tantissime informazioni sulla Madre Natura di Ciao Darwin, Aleksandra Korotkaia.

on sappiamo a oggi se è o meno sposata. Dal suo profilo però compaiono diverse foto con un ragazzo, che sembrerebbe essere il suo fidanzato, almeno dalle frasi che gli dedica.

Tra le poche cose che sappiamo, come specificato nel suo profilo Instagram, è che vive a Milano.

Sebbene sia una modella nota, preferisce tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Dove seguire Aleksandra Korotkaia Madre Natura di Ciao Darwin: Instagram e social

E a proposito di social! Se siete curiosi e volete seguire Aleksandra sulle piattaforme online, potete farlo. La Madre Natura dispone di un profilo Instagram molto seguito dove condivide tante immagini inerenti al suo lavoro.

Carriera

Passiamo invece alla carriera di Aleksandra Korotkaia.

Anche in questo caso non si hanno troppe informazioni in merito, ma sbirciando sul suo profilo Instagram abbiamo notato che ha lavorato per diverse campagne e posato per importanti brand degni di nota.

Aleksandra Korotkaia Natura a Ciao Darwin 9

Per la puntata di Ciao Darwin in onda il 16 febbraio su Canale 5 troviamo come Madre Natura Aleksandra Korotkaia. Lei guiderà nel corso della puntata i due schieramenti composti da Tamarri ed Eleganti. A capitanare le squadre troveremo nell’ordine Floriana Secondi e Raffaello Tonon.