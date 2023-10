Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Ottobre 2023

In occasione del suo monologo a Le Iene Benjamin Mascolo ha raccontato dell’ultima volta che ha fatto uso di droghe

Il monologo di Benjamin Mascolo

Ieri sera Benjamin Mascolo ha tenuto un monologo molto toccante a Le Iene. Il tema centrale era la salute mentale, il quale è stato affrontando parlando dell’uso di droghe che ha fatto in passato. Ha rivelato che sono passati 478 giorni da quando “ho ripreso la mia vita in mano“. Ha affermato di averle utilizzate per colmare un vuoto che “solo dopo è diventato evidente“. Poi ha continuato:

“Il 18 giugno 2022 alle 4.30 del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete, ho toccato il fondo. Avevo la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi, quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato.

Il giorno successivo, prima del mio 29esimo compleanno, ho deciso di diventare sobrio, ho messo al primo posto la salute mentale, perché per stare bene fuori bisogna stare bene dentro”.

Nel video qui sotto, poi, Benjamin Mascolo ha lanciato un messaggio positivo dicendo che finché abbiamo la possibilità di respirare possiamo rendere la nostra vita un capolavoro. Le persone che sembra che ti vadano contro, in realtà sono quelle che cercano di aiutarti di più. Il solo modo per stare meglio è chiedere aiuto.

Nel momento più basso della sua vita, perciò, ha “capito che morire era facile, ma è difficile iniziare a vivere davvero“. Bisogna trovare la forza in se stessi e nelle persone a noi più chiare: “Devi provare in tutti i modi a riscrivere la tua prossima pagina, anche a costo di strapparla mille volte“.

Il monologo di Benjamin Mascolo ha commosso tutto il web e ha raccolto il favore degli utenti. Seguiteci per non perdervi tante altre news.