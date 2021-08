1 La risposta di Benjamin Mascolo agli insulti

Nelle ultime ora Benjamin Mascolo ha scritto una lunga lettera per il suo amico ed ex partner lavorativo Federico Rossi. Ha esordito, quindi, dicendo quanto lui e la fidanzata Bella Thorne lo amino. In molti sono rimasti parecchio confusi dalle parole che sono seguite, in quanto sembrava esserci una diatriba in corso tra loro:

Caro Fede, sono veramente incazzato nero con te. Una persona a me cara, di cui mi fido, mi ha detto: “Lui è geloso di te”. Ha ragione. Ma ti sei visto, ma ti sei sentito? Ma le canzoni che mi hai suonato nel tuo telefono? Brutto d*******.

In realtà, però, Benjamin Mascolo voleva solo spronare l’amico e si è visto con le parole successivo. La replica di Fede, poi, non ha più lasciato alcun dubbio:

Ti voglio bene fratello mio. Diciamo che tutto mi aspettavo tranne che di leggere tutto questo. Ma siamo un po’ pazzi e questo ci ha sempre accomunati. Geloso di te lo sono e lo sarò sempre, ma solo perché non siamo più fianco a fianco come prima. Il nostro rapporto si è elevato rispetto a quando eravamo “Benji & Fede” artisitcamente. Ora ci lasciamo andare davvero, ma c’è voluto tempo per cambiare abitudini. Detto ciò, più tardi, mi iperbolerò anch’io in discorsi pindarici, dato che quando c’è da farsi viaggi assurdi parto sempre per primo. Tvb a dopo.

Fatto sta che alcuni utenti sul web hanno iniziato a deridere Benjamin Mascolo e a offenderlo sui social. Su Twitter, infatti, ha spiegato di aver visto persone che lo hanno chiamato pazzo o drogato. Lui ha così commentato: “Sono stato chiamato “pazzo”, “drogato”, “scoppiato” e mille altre cose nelle ultime 24 ore, ma non mi sono mai offeso. Anzi, li prendo come complimenti. Perché sono diverso. Perché sono vivo. With Love, Ben“.

