Dopo il caso Pandoro, a distanza di tanti mesi, Chiara Ferragni torna a fare la sua prima sponsorizzazione sui social per un noto brand. E ovviamente questo ha fatto notizia!

Mentre Fedez sui social torna a far parlare di sé per le sue avventura con il cane Silvio o per il botta e risposta simpatico con Rossella Erra, dall’altra parte è la sua ex moglie Chiara Ferragni a essere nuovamente al centro della scena. Per quale motivo, vi chiederete? Facciamo riferimento alle sponsorizzazioni!

Dopo il caso Pandoro infatti tutti i brand che lavoravano con e per Chiara Ferragni avevano deciso di fare un passo indietro e lei si era concentrata sul suo marchio ufficiale, con l’intenzione di rialzarsi pian piano per riprendere in mano il suo lavoro e riconoscere gli errori di comunicazione commessi. Ora sono passati diversi mesi e tanto è cambiato della vita di Chiara Ferragni, dalla separazione con Fedez ai nuovi progetti.

E c’è anche una nuova e prima sponsorizzazione che Chiara Ferragni ha deciso di ufficializzare sul suoi social. Ovvero quella con un noto brand di cosmetici di cui è diventata ambassador. Una news che ha chiaramente riempito di orgoglio e nuove motivazioni l’influencer che, dopo un periodo decisamente nero, ha saputo pian piano tornare a fare quello che più ama.

Ovviamente ci vorrà ancora tempo e pazienza per tornare a realizzare più collaborazioni possibili, ma questo è certamente un importante passo verso il cambiamento per la Ferragni e per chi lavora insieme a lei.

D’altronde era stata lei stessa a raccontare durante i suoi viaggi all’estero di stare lavorando a dei progetti molto importanti. Ci saranno altre sorprese nei prossimi mesi?