Benji scrive una lettera a Fede e apre a una reunion: “Torniamo insieme, facciamo il disco della vita”

Nicolò Figini | 25 Marzo 2024

In molti hanno iniziato a pensare che Benjamin Mascolo e Federico Rossi potrebbero tornare a collaborare insieme per un nuovo disco. Da dove è nata questa idea? Da una lunga lettera che Benji ha scritto sui social a Fede.

Reunion in arrivo tra Benjamin Mascolo e Federico Rossi?

Il duo musicale composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi si è sciolto nel 2021 e da quel momento non hanno più avuto alcuna intenzione di collaborare insieme. Federico, in una intervista di qualche tempo fa, aveva rivelato che la decisione di lasciare il gruppo non era stata sua, ma un giorno il collega era entrato in studio dicendo di non riuscire più “a stare dietro a questo rapporto“.

Tuttavia, a quanto pare Benjamin avrebbe cambiato idea e nella notte ha scritto una lunga lettera all’amico. “Ti scrivo con il cuore in mano, chi meglio di noi sa come ci si sente a essere soli e senza una direzione precisa?“, comincia così il discorso del cantante. Afferma di sapere che entrambi sono in costante conflitto con loro stessi e alla ricerca di un po’ di tranquillità.

Nonostante dica a se stesso che va tutto bene non è così e in momenti di vulnerabilità, come questo, riesce ad ammetterlo: “Io qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati e potremmo farlo di nuovo“. Benjamin Mascolo ritiene che il loro sia un rapporto fatto di leggerezza, a volte anche di discussioni, ma che li ha portati al successo. “Hai un dono innegabile“, continua l’artista prima di ammettere di aver cercato di “limitarlo” caratterialmente in qualche modo.

In poche parole Benji ritiene che insieme riescano a completarsi, tirandosi fuori il meglio a vicenda: “La verità è che insieme siamo una forza della natura, nulla è impossibile“. Una volta raggiunto il successo i rapporti si sono incrinati e si sono persi senza essersi mai dati “una vera possibilità di vivere al massimo“.

Però, secondo Benjamin Mascolo, questo è il momento perfetto per cambiare le cose: “Possiamo fare un disco e il tour della vita. Meglio di prima, più di prima“. Cosa deciderà Federico? Al momento non ha ancora replicato pubblicamente e solo il tempo ci rivelerà il loro destino artistico.