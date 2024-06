NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2024

Pochi giorni fa Benji e Fede hanno rilasciato il loro nuovo singolo, Musica Animale, il primo dopo l’attesa reunion. A non passare inosservato è però il video della canzone, dove i due artisti rimangono completamente nudi.

Il nuovo video di Benji e Fede

A distanza di 4 anni dallo scioglimento, solo qualche giorno fa Benji e Fede hanno annunciato la tanto attesa reunion. I due artisti così, dopo aver dato il via alle loro carriere soliste, hanno deciso di tornare a lavorare insieme e per l’occasione non sono mancate diverse sorprese. Mascolo e Rossi hanno infatti non solo annunciato il ritorno sulle scene musicali con il nuovo singolo Musica Animale, uscito lo scorso 7 giugno, ma anche un concerto evento al Forum di Assago. I biglietti per questo live, che si terrà il prossimo 16 novembre, sono già disponibili per l’acquisto e stanno andando a ruba. Sui social intanto i due cantanti, in merito al loro nuovo singolo, hanno affermato:

“Ci auguriamo che questo brano possa diventare la colonna sonora di un’estate indimenticabile, oltre che del nostro ritorno insieme”.

Nel mentre insieme al singolo è stato rilasciato anche il video ufficiale di Musica Animale, che è un vero e proprio tributo alla musica pop. Benji e Fede hanno infatti ricreato alcune scene di diversi celebri videoclip dell’ultimo decennio. A non passare inosservato però è stato il momento in cui i due cantanti rimangono completamente nudi. Il riferimento, che in molti hanno colto, è al video di What’s My Age Again? dei Blink-182 e ovviamente i frame hanno fatto in breve il giro del web.

Ritorno in grande stile dunque per i due cantanti, che nei prossimi mesi riveleranno ulteriori sorprese per tutti i loro fan. Ma come ci stupiranno dunque Mascolo e Rossi? Non resta che attendere per scoprirlo.