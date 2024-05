Su Rai 1 si torna a rivivere le emozioni di Sanremo 2024 con uno speciale dal dietro le quinte

Sanremo

Nicolò Figini | 28 Maggio 2024

Sanremo 2024

Molto presto andrà in onda una puntata speciale dedicata al dietro le quinte del Festival di Sanremo 2024. Ecco tutto quello che possiamo aspettarci dalla serata evento.

Il dietro le quinte di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 è stato un vero successo e ha chiuso il ciclo di kermesse, almeno per il momento, condotte da Amadeus. Il conduttore, infatti, ha deciso di fermarsi e lasciare la Rai per dedicarsi a nuove avventure sul canale NOVE del gruppo Discovery. Ad oggi non sappiamo quali programmi presenterà ma vi terremo aggiornati appena lo scopriremo.

Nel frattempo, mentre si sta pensando già al Festival del prossimo anno con Carlo Conti, Rai 1 vuole fare un piccolo salto indietro nel tempo per dare la possibilità ai telespettatori di rivivere le emozioni della precedente edizione. Si tratta di uno speciale che mostrerà il dietro le quinte dell’Ariston e coprirà tutta la settimana sanremese.

Il video che potete vedere anche qui sotto si apre con Angelina Mango che è impegnata nelle prove de ‘La Noia‘, per passare ad alcune dichiarazioni inedite come quella di Diodato: “Non percepisco la gara, percepisco la felicità di stare su quel palco“. Tra coloro con i nervi a fior di pelle, però, possiamo sentire Loredana Bertè ammettere di essere “terrorizzata“.

Astinenza da #Sanremo2024?

Arriva il docufilm che racconta il dietro le quinte del quinto Festival di Amadeus.



Le emozioni di tutti i cantanti e la macchina dietro il più grande spettacolo italiano.#Sanremo #DietroLaQuinta sabato 8 giugno, in seconda serata, su Rai 1. https://t.co/3lVW7rQLg0 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 28, 2024

Nel trailer della puntata speciale sul dietro le quinte di Sanremo 2024 compaiono anche Emma Marrone, Fiorella Mannoia e Mahmood, che sta discutendo con i musicisti riguardo alla melodia di ‘Tuta Gold‘. La trasmissione va in onda sabato 8 giugno 2024 in seconda serata, quindi intorno alle 23:30 circa, su Rai 1.

Sicuramente un appuntamento da non perdere e da poter recuperare, nel caso in cui non doveste essere a casa o già addormentati, sulla piattaforma streaming gratuita RaiPlay. Un ottimo modo per ingannare il tempo nell’attesa di scoprire quali cantanti verranno scelti per il Festival di Carlo Conti.