1 L’assenza in studio di Beppe Braida

Il rientro dei naufraghi de L’Isola dei Famosi in Italia è un po’ complicato quest’anno. Per via delle norme anti–Covid, infatti, i concorrenti devono rispettare la quarantena, per poi fare ritorno in studio. Se molti di loro li abbiamo rivisti, tra gli ultimi Drusilla Gucci, Brando Giorgi e Elisa Isoardi, manca all’appello Beppe Braida. In tanti si stanno chiedendo come mai l’amato comico non ha ancora avuto modo di far parte del parterre.

L’attore come ben ricorderete ha dovuto abbandonare anzitempo l’Isola dei Famosi a causa di problemi familiari. Sia suo padre che sua madre si sono ammalati di Covid. La notizia, arrivata a Playa Reunion come un fulmine a ciel sereno, ha portato Beppe Braida a fare le valigie e raggiungere i suoi cari. Ci si aspettava però, visto il tanto tempo trascorso, di rivederlo in trasmissione, almeno in veste di ospite. Ma così non è stato. Da qui il mistero.

Tanti fan, però non si sono dati per vinti e oltre a chiedere spiegazioni nelle pagine ufficiali del reality show, hanno così domandato all’ex naufrago delucidazioni di questa sua assenza. Queste sono state le risposte date da Beppe Braida: “Non so perché non ci sono. Onestamente non lo so, molti sulle pagine social dell’Isola dei Famosi chiedono di me, ma boh?”. Tra gli altri commenti troviamo anche: “Ti rispondo che l’unica cosa che io trovo davvero scandalosa è che io non sia stato invitato in studio!”, ha concluso.

I commenti di Beppe Braida su Instagram

Pare quindi che Beppe Braida al momento non riesca a darsi una spiegazione sul perché della sua assenza in studio a L’Isola dei Famosi. Chissà che il comico non possa prendere parte al programma durante la prossima puntata. Attendiamo news! Intanto sempre l’ex concorrente dell’adventure show ci ha tenuto ad informare i fan sulle attuali condizioni dei suoi genitori. Continua…