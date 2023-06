Beppe Convertini, slitta la presentazione del libro Paesi Miei: ecco perché

NEWS

Redazione | 14 Giugno 2023

“Nella mia vita professionale ho incontrato tante volte il presidente Silvio Berlusconi, sia da attore nelle fiction Vivere, Le tre rose di Eva 3 e Fratelli Detective su Canale 5, che in numerosi programmi TV a Mediaset!”, ha sottolineato Beppe Convertini.

Il conduttore Rai avrebbe dovuto presentare a Milano Paesi miei, in viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia, il nuovo libro che racconta le tradizioni del Bel Paese. Erano previsti gli interventi dell’Onorevole Michela Vittoria Brambilla, di Melania Rizzoli, Edoardo Raspelli, Jo Squillo ed Emanuela Folliero. L’opera è un vero e proprio diario di viaggio, e offre uno spaccato naturalistico, paesaggistico, enogastronomico intenso e assai vivace di quell’Italia che negli ultimi anni Convertini ha girato da Nord a Sud – Isole comprese – per la realizzazione della sua trasmissione domenicale.

Ma Convertini torna a parlare di Berlusconi: “Un uomo davvero gentile, educato, attento, allegro e rispettoso, in ogni occasione pronto a darti un consiglio come fosse un padre. Aveva sempre una parola buona per tutti! Un genio della TV, dell’imprenditoria, del mondo del calcio, e che rimarrà per sempre nella storia Italiana! Un abbraccio affettuoso a tutta la sua famiglia”.

L’evento è dunque rinviato a data da destinarsi, in forma di rispettoso e affettuoso ricordo dell’ex Premier.

di Francesca Gaetani Lovatelli