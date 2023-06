NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2023

Il retroscena su Silvio Berlusconi e il GF Vip

Sono passati due giorni da quando è arrivata la triste notizia della morte di Silvio Berlusconi, che si è spento all’età di 86 anni. In queste ore così Mediaset ha dedicato diversi speciali all’ex leader di Forza Italia, e solo nella giornata di ieri Cesara Buonamici si è collegata con alcuni volti noti dell’azienda, che hanno ricordato il Presidente. A intervenire è stato anche Alfonso Signorini, che ha speso bellissime parole per il politico. Come se non bastasse il conduttore ha anche fatto una rivelazione inedita, che non è passata inosservata. Il giornalista infatti ha raccontato che fu proprio Berlusconi a decidere di allungare la durata del GF Vip, e in merito ha affermato:

“Tanti dicono ‘la durata monstre del Grande Fratello Vip’. Ma sapete chi l’ha inventata? L’ha inventata Silvio Berlusconi. Lui mi chiamava e mi diceva: ‘Guarda questo programma funziona. Dovete andare avanti fino a luglio’. Io gli dicevo: ‘Presidente come si fa ad andare avanti fino a luglio. Non si può’. E lui mi rispondeva: ‘No, no, no. Voi dovete continuare’. E glielo riferiva anche a Pier Silvio”.

A quel punto Signorini ha raccontato che gli autori decisero di provare questo nuovo esperimento, iniziando ad allungare il GF Vip poco a poco, fino a raggiungere i 6 mesi di messa in onda. Il conduttore ha anche rivelato la reazione di Silvio Berlusconi ogni volta che il programma giungeva al termine, e in merito ha affermato:

“Ogni volta che ci fermavamo mi chiamava: ‘Ma è già finito il Grande Fratello?'”.

Il presentatore del GF Vip come se non bastasse ha anche rivelato degli aneddoti inediti su Silvio Berlusconi, raccontando come spesso il Presidente l’abbia chiamato durante le pause pubblicitarie per fargli cambiare cravatta:

“Magari a me piace avere le cravatte un po’ più bizzarre, forti nei colori. Lui chiamava e diceva: ‘Dite ad Alfonso di mettere una cravatta più sobria. Sei su Canale 5, lui è una figura istituzionale’. Curava anche questi dettagli”.