Andrea Sanna | 3 Giugno 2023

Il look inconfondibile di Beppe Vessicchio è ormai il suo marchio di fabbrica. Ma taglierà mai la sua barba? A svelarlo è proprio lui

La rivelazione di Beppe Vessicchio sulla sua barba

Beppe Vessicchio nel pomeriggio di oggi è stato ospite di un’intervista inedita a Verissimo. Il direttore d’orchestra ha non solo parlato della sua carriera e delle esperienze che l’hanno portato a essere uno dei volti più amati, ma anche di Sanremo e della sua vita privata.

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, però, si è discusso anche del look con cui il maestro si presenta al pubblico. La barba ormai è il tratto distintivo di Beppe Vessicchio e da sempre lo rappresenta tantissimo tempo. In trasmissione ha avuto modo di vedere delle immagini di quando era ragazzino e ancora la barba non era presente sul suo volto: “Qui avevo 17 anni”, ha detto.

Alla domanda se sua moglie lo preferisce con o senza barba, Beppe Vessicchio ha fatto sapere: “Lei non mi conosce senza, quando ci siamo messi insieme l’avevo già, quindi possiamo evitare traumi. C’è stato un momento in cui ho temuto che se avessi tagliato la barba avrebbero potuto trattarmi come uno sconosciuto e dire ‘ma chi è?'”, ha detto ridacchiando il maestro.

A quel punto Silvia Toffanin ha chiesto incuriosita: “Semmai una delle tue nipotine dovesse chiederti di tagliare la barba per lei. Secondo me tu lo faresti”, ha punzecchiato convinta la conduttrice. Dopo averci pensato un attimo, Beppe Vessicchio ha svelato quanto segue, spiazzando tutti: “Io penso di si. Poi dovrei chiudermi in casa per un po’ ma lo farei”.

Dunque se c’è qualcuno che può fare tentennare il direttore d’orchestra sul suo look quelle sono proprio le sue nipotine! E chissà che un giorno le bambine non possano fare questo appello a nonno Beppe Vessicchio e se lui si farà mai vedere senza barba, divenuto ormai marchio di fabbrica del suo look.

