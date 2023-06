NEWS

Andrea Sanna | 3 Giugno 2023

GF Vip 7

L’intervento di Ginevra Lamborghini

In queste ore sul web sta circolando un video in cui il presunto fidanzato di Ginevra Lamborghini ha svelato alcuni retroscena sulla loro relazione nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Storia che ha fatto molto discutere per diversi mesi.

Nel filmato in questione pubblicato da Pipol Gossip si sente il ragazzo in barca parlare con alcuni amici e dire qualcosa a proposito dell’uscita di Antonino Spinalbese dalla Casa del GF Vip. Come sappiamo tra lui e Ginevra Lamborghini era nato un legame speciale e in studio i due si erano scambiati un tenero bacio. La storia non è poi mai decollata, per l’amarezza di tanti fan, ma sta di fatto che ritorna a galla oggi dopo tanto tempo:

“Antonino era carichissimo! È entrato in studio e Alfonso Signorini lo informa che Ginevra fosse single. Ma noi non potevamo dire che invece… Ginevra non era single!”, si sente dire nel video. Questo ha dunque dato manforte alle idee di diversi utenti circa la natura del rapporto tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Adesso a parlare e dire il suo punto di vista è stata proprio Ginevra Lamborghini. Attraverso una storia su Instagram l’influencer, che di recente è stata protagonista sul set di Beautiful, ha fatto chiarezza una volta per tutte:

“Ci tenevo a dire una cosa dal momento che ho scorto un po’ di brusio sui social. Insomma, volevo un attimo chiarire la cosa. Mi dispiace vedere e sentire a persone a cui voglio e ho voluto molto bene dire falsità su cose passate. Probabilmente spinte da…non so, il fatto che le cose non sono andate come avrebbero voluto. Insomma, volevo chiarire quella che era la mia posizione…”

Per poi concludere Ginevra Lamborghini ha detto ancora: “Ragazzi, non ci stanno tarantelle qua, state tranquilli per favore“.

Ginevra Lamborghini smentisce i recenti gossip sul suo conto pic.twitter.com/27mdbUfBHx — disagiotv (@disagio_tv) June 3, 2023

Un modo come un altro quello di Ginevra Lamborghini per smentire le parole di quello che ormai è il suo ex fidanzato.