È senza dubbio una delle artiste femminili più amate e seguite al mondo, e il suo nome è conosciuto da grandi e piccini. Parliamo naturalmente di Beyoncé, la diva indiscussa della musica internazionale. Da anni ormai la cantante si è imposta sulle scene, e numerosi sono stati i successi e i traguardi raggiunti nel corso della sua lunga carriera. Solo qualche mese fa come ricorderemo la moglie di Jay-Z ha rilasciato il suo nuovo visual album, Black is King, anticipato dal singolo Black Parade, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Il lungometraggio racconta una storia inedita, avente come colonna sonora i brani del disco The Lion King The Gift, rilasciato lo scorso anno in occasione del lancio del live action de Il Re Leone, dove la Knowles ha prestato la voce al personaggio di Nala.

Nel mentre i fan attendono il nuovo album di inediti di Beyoncé, che potrebbe essere rilasciato a sorpresa nelle prossime settimane. In attesa di ulteriori in merito, qualche ora fa a svelare una curiosità legata alla cantante è stata la madre della popstar. Tina Knowles-Lawson, nel corso del podcast In My Head With Heather Thompson, ha infatti svelato il significato del nome della cantante, raccontando da dove deriva. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Very Inutil People:

“Un sacco di gente non sa che Beyoncé è il mio cognome. Il mio cognome da nubile. Il mio nome era Celestine Beyoncé e all’epoca non era cool avere un nome così strano. Volevo che il mio nome fosse Linda Smith perché al tempo erano quelli i nomi cool”.

