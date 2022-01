1 Le parole di Biagio D’Anelli

Come sappiamo nella casa del Grande Fratello Vip 6 è nato un rapporto speciale tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. I due infatti si sono avvicinati sempre di più, e a un tratto è scoppiata la passione. Nonostante Biagio sia stato eliminato però, la neo coppia ha promesso di aspettarsi, e in molti attendono di scoprire cosa accadrà tra loro dopo la fine del reality. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che ha fatto preoccupare il web. Inaspettatamente infatti D’Anelli ha smesso di seguire Miriana sui social, e dopo aver ricevuto decine di messaggi, ha deciso di intervenire e di spiegare il motivo della sua decisione. Queste le parole di Biagio:

“Poiché mi state scrivendo in tantissimi, riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose “estremamente importanti”: chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo. Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me, ma a Miriana stessa. Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci, di stare insieme e di continuare a viverci è sempre più forte. Questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla. Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono”.

Come se non bastasse Biagio D’Anelli per supportare la sua teoria ha anche pubblicato uno screen di una diretta Instagram tra Ainett Stephens, Jo Squillo, Clarissa Selassié e Samy Youssef, nel quale si legge un commento proprio scritto dallo staff di Miriana Trevisan, che afferma:

“Ma nessuno di voi puoi avvisare Miriana del falso di Biagio che ha sparlato di Miriana fuori la casa? Tu Clarissa che sei sua amica fai qualcosa. Biagio è un viscido”.

Cosa accadrà dunque tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan quando la showgirl lascerà il Grande Fratello Vip 6? Qualche giorno fa nel mentre l’ex gieffino ha svelato chi sono secondo lui i concorrenti più falsi di questa edizione. Rivediamo le sue dichiarazioni.