Chi è Biagio D’Anelli? Età, fidanzata e Instagram

Ecco chi è Biagio D’Anelli, prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 6. Tutto su Età, fidanzata e Instagram.

Chi è Biagio D’Anelli

Nome e Cognome: Biagio D’Anelli

Data di nascita: 9 febbraio 1983

Luogo di Nascita: San Giovanni Rotondo

Età: 38 anni

Altezza: 1,83 cm

Peso: 82 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: opinionista

Fidanzata: Silvana Curcio

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Non ne ha

Profilo Instagram: @biagiodanelli

Biagio D’Anelli età, altezza e biografia

Chi è Biagio D’Anelli, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6? L’opinionista nasce nel 1983. Di conseguenza ha un’età pari a 38 anni. Inoltre sappiamo che la sua altezza è di circa 1 metro e 83 centimetri e il suo peso è di 82 kg.

Non abbiamo informazioni, purtroppo riguardo la sua famiglia. Non sappiamo come si chiamino o che lavoro facciano i genitori. Inoltre non abbiamo idea se ha fratelli o sorelle. Passiamo, quindi, alla sua carriera…

Vita privata: Biagio D’Anelli ha una fidanzata?

Della vita privata di Biagio D’Anelli, sotto il punto di vista sentimentale, abbiamo diverse informazioni. Prima di entrare nella casa dell’undicesima edizione del GF ha avuto una storia con Simona Salvemini.

Lei, però, lo ha lasciato quando ha visto un flirt in corso con Guendalina Tavassi. Tra gli altri flirt che gli vengono associati, inoltre, ricordiamo quelli con Flavia Vento, Malena e Francesca Cipriani.

In passato, inoltre, Biagio D’Anelli ha avuto una storia con Emanuela Tittocchia. Dopo alcuni mesi, però, hanno deciso di lasciarsi. Ad oggi la sua fidanzata sarebbe Silvana Curcio, la quale lavora come manager in una nota azienda di calzature. Al momento non hanno figli.

Dove seguire Biagio D’Anelli: Instagram e social

Dove seguire Biagio D’Anelli se volete sostenerlo nella sua carriera e al GF Vip 6? Molto semplice. Ha un account Twitter che non aggiorna però dal 2014. Ha anche una pagina ufficiale su Facebook dove ogni tanto condivide dei post.

Sicuramente, tuttavia, l’attività maggiore la riscontriamo su Instagram. Qui conta migliaia di follower e quasi ogni giorno riserva pillole di gossip ai suoi fan.

Lui, per esempio, è stato tra i primi a parlare della presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese o di altre indiscrezioni riguardanti anche personaggi che ritroverà dentro al Grande Fratello Vip 6, come Soleil Sorge.

Carriera

La carriera di Biagio D’Anelli ha inizio nel 2010 quando partecipa al Grande Fratello 11. Questa edizione del GF gli porta molta notorietà e finisce per diventare opinionista in diversi programmi Mediaset. Tra questi, infatti, possiamo citare quelli condotti da Barbara d’Urso.

Immerso nel mondo del gossip, più volte ha dato e dà ancora tutt’oggi sul suo profilo Instagram scoop e indiscrezioni su tantissimi personaggi dei social e del mondo dello spettacolo in generale. Tra le altre cose, inoltre, il suo lavoro era quello di organizzatore di eventi, prima del Grande Fratello.

A proposito del reality di Canale 5, andiamo a rivedere qualche curiosità in merito…

Grande Fratello 11

Come abbiamo anticipato poc’anzi, quindi, Biagio D’anelli prima di entrare al GF Vip 6 è stato concorrente del Grande Fratello 11. L’edizione ha visto come conduttrice Alessia Marcuzzi e come opinionista Alfonso Signorini.

L’opinionista ha fatto il suo ingresso a partire dal giorno 85 per proseguire poi fino alla sua eliminazione non molto tempo prima delle puntate finali. All’epoca, infatti, sul podio abbiamo visto al terzo posto Margherita Zanatta, al secondo Ferdinando Giordano e al primo Andrea Hirai Cocco.

Biagio D’Anelli al Grande Fratello Vip 6

Chi lo avrebbe detto che Biagio D’Anelli avrebbe rifatto il GF, questa volta in versione Vip?

Il 29 novembre 2021 entra nella Casa più spiata d’Italia e se sarà fortunato, grazie al sostegno del pubblico. potrà rimanere fino alla sua conclusione nel marzo 2022.

Insieme a lui, nella stessa serata, entrano anche Valeria Marini e Giacomo Urtis, come unico concorrente.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Andiamo, adesso, a vedere tutti i concorrenti che terranno compagnia a Biagio D’Anelli all’interno del Grande Fratello Vip 6. Partiamo dalle donne:

Per quanto riguarda gli uomini, invece, al GF Vip 6 troveremo anche:

In studio, invece, la conduzione è affidata sempre ad Alfonso Signorini, mentre le opinioniste quest’anno saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il percorso di Biagio D’Anelli al GF Vip 6

Il percorso di Biagio D’Anelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha inizio lunedì 29 novembre 2021. Dovremo, quindi, attendere il passare dei giorni per scoprire come si comporterà con i suoi compagni di avventura e cosa penseranno di lui quest’ultimi.

12° settimana: Biagio ha fatto il suo ingresso nella Casa ed è stato ben accolto dai vipponi. Ha avuto un dialogo con tutti e sembra essersi ben integrato.

D’Anelli ha dato alcuni consigli sia a Soleil che Alex su come comportarsi e, tra le tante cose, ha stretto un bel legame con Miriana. Proprio con quest’ultima dorme insieme e si presume che sotto le coperte sia successo qualcosa tra loro, ma entrambi hanno smentito.



Una frase di Katia su Biagio ha fatto infuriare il web. (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.