L’esilarante imitazione di Biagio Izzo nei panni di Cristiano Malgioglio: la reazione dell’originale (VIDEO)

Biagio Izzo è Cristiano Malgioglio a Tale e quale show

Gran finale per Tale e quale show 2021, prima della sfida dei campioni di quest’anno insieme a quelli dello scorso anno. Tra loro sicuramente non ci sarà Biagio Izzo, arrivato sempre nelle ultime posizioni. Ma l’attore ha decisamente molto divertito il pubblico e i presenti in studio.

Arrivati a questa ultima puntata del programma di Carlo Conti, chi ha dovuto interpretare l’attore? Gli autori hanno lasciato per la finale una sorpresa divertentissima. Izzo, infatti, si è dovuto calare nei panni di Cristiano Malgioglio. Sì, ha preso le sembianze proprio del nuovo giudice di quest’anno. Nel dettaglio, Biagio ha cantanto il brano “Mi sono innamorato di tuo marito” direttamente dal videoclip ufficiale.

Ecco il video dell’esibizione:

Biagio Izzo che imita Cristiano Malgioglio.

Lo consiglio al posto della droga#TaleEQualeShow pic.twitter.com/7Vm6bZNsrV — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 5, 2021

Inutile dire che tutti hanno attesa con trepidazione la reazione di Malgioglio. Per tutta la performance si è tappato le orecchie. In generale tutti si sono molto divertiti e tutta la giuria ha ringraziato l’attore per averli fatti tanto ridere in tutte queste puntate.

