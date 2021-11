Aldo Montano litiga con Alex Belli

Siamo entrati nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, e come immaginavamo protagonisti della serata sono stati Alex Belli e Aldo Montano. Come sappiamo tra i due negli ultimi giorni ci sono state molte tensioni, dopo che il campione olimpico è venuto a conoscenza di alcuni duri confessionali dell’attore sul suo conto. Dopo la fine della scorsa puntata così Alex e Aldo hanno cercato di avere un confronto, ma i toni si sono scaldati e i due Vipponi sono quasi arrivati alle mani!

Da quel momento Montano e Belli si sono del tutto ignorati, tuttavia stasera un faccia a faccia è stato inevitabile. Ciò nonostante fin dal primo momento è stato chiaro a tutti che il confronto sarebbe stato accesso e infiammato.

Sia Aldo Montano che Alex Belli hanno esposto le loro opinioni, ma da subito i toni si sono nuovamente accesi. Sui social nel mentre alcuni utenti hanno temuto che i due potessero arrivare alle mani proprio in diretta, e a preoccupare è stato il momento in cui il campione e l’attore si sono avvicinati pericolosamente. A quel pronto Aldo, rivolgendosi a Alex ha affermato: “Non toccarmi mai più, sennò ti tocco io”.

Tra Alex e Aldo non sembra esserci un punto d'incontro. Si tratta davvero della fine della loro amicizia? 💥#GFVIP pic.twitter.com/kclYVlyBR6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2021

Nonostante l’acceso confronto, sembrerebbe che per il momento non ci sia un punto di incontro tra Alex e Aldo. Che l’amicizia tra i due sia davvero arrivato al capolinea? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.