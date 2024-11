In queste ore Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati paparazzati insieme sotto casa della conduttrice e tra i due protagonisti di Ballando con le Stelle è scattato il bacio.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice beccati insieme

Quest’anno a partecipare a Ballando con le Stelle c’è anche Bianca Guaccero. La conduttrice per la prima volta ha deciso di mettersi in gioco e ha così accettato di prendere parte al talent show di Milly Carlucci. Settimana dopo settimana, la presentatrice sta conquistando sempre più il pubblico e la giuria. Tuttavia di recente la Guaccero è anche finita al centro del gossip. Proprio all’interno del programma, Bianca ha conosciuto il maestro Giovanni Pernice, con cui fa coppia durante questo percorso.

Tra i due però, oltre a una complicità artistica, sembrerebbe essere anche scattato l’amore al punto che hanno iniziato a frequentarsi anche lontani dalla trasmissione di Rai 1. Solo di recente Bianca e Giovanni sono volati dapprima a Londra, e in seguito in Puglia, dove il ballerino ha conosciuto la famiglia della conduttrice. Pare dunque che la conoscenza stia proseguendo a gonfie vele e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Il settimane Chi ha infatti paparazzato Bianca Guaccero sotto casa sua con Giovanni Pernice. Stando a quanto si legge, i due avrebbero trascorso la notte insieme e il mattino dopo, nell’uscire, si sono scambiati un tenero bacio. Le foto hanno così iniziato a fare il giro del web e in queste ore sui social si sta molto palando di questa nuova coppia che di certo ha già fatto breccia nel cuore del pubblico.

Ma come ci stupiranno Bianca e Giovanni nel corso delle prossime puntate di Ballando con le Stelle? I due riusciranno ad arrivare in finale? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo alla conduttrice e al ballerino.