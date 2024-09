Se siete appassionati di Ballando con le stelle di sicuro non vorrete perdervi tutte le ultime notizie e le più recenti news sul ballerino Giovanni Pernice. Quest’ultimo è molto conosciuto anche all’estero e qui di seguito potrete trovare tutto ciò che sappiamo su età, fidanzata e profilo Instagram.

Chi è Giovanni Pernice

Nome e Cognome: Giovanni Pernice

Data di nascita: 5 settembre 1990

Luogo di nascita: Palermo

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Fidanzata: single

Figli: Giovanni non ha figli

Professione: ballerino

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giovannipernice

Giovanni Pernice età e biografia

Vogliamo aprire la biografia di Giovanni Pernice partendo dalla sua data di nascita. Il ballerino è nato il 5 settembre 1990 a Palermo, in Sicilia. Quindi quanti anni ha? La sua età è di 34 anni. Sappiamo anche che ha un’altezza di circa 1 metro e 78 centimetri, mentre non conosciamo il peso.

Per quanto riguarda la famiglia sappiamo che è molto legato ai genitori, i quali lo hanno sempre sostenuto. La madre si chiama Rosalda e il padre è Piero. Pare abbia una sorella e un fratello, inoltre sarebbe zio di un maschietto.

Sugli studi possiamo affermare che a 14 anni si trasferisce a Bologna per concentrarsi sulla danza. E dal quel momento lancia la sua carriera nel mondo del ballo arrivando a vincere diverse gare e a ottenere un Guinness World Record nel Jive e nel Charleston.

Dove abita? Oggi vive tra l’Inghilterra e l’Italia.

Vita privata

A quanto pare Giovanni Pernice oggi non ha una fidanzata ed è single, ma in passato è stato fidanzato molte volte.

La sua vita privata infatti è costellata da relazione reali o presunte con alcune donne famose dello spettacolo. Tra queste citiamo la collega Jowita Przystal, la cantante Ashley Roberts, Jess Wright e Georgia May Foote.

Nel luglio del 2021 è stato fidanzato con l’influencer Maura Higgins ma i due si sono lasciti dopo quattro mesi.

Dove seguire Giovanni Pernice: Instagram e social

Se il suo stile di danza vi ha incuriosito, forse, vi starete chiedendo dove è possibile tenere traccia dei movimenti di Giovanni Pernice sui social.

Ha un sito dove è possibile acquistare i biglietti per il suo tour, ma lo troviamo anche su Facebook e Instagram. Il maestro di ballo ha Twitter ma non sembra essere presente su TikTok.

Ora che sappiamo dove seguirlo sui social passiamo alla carriera del ballerino.

Carriera

Giovanni Pernice muove i primi passi nel mondo della danza quando è ancora molto giovane, specializzandosi anche nello stile latino. Vince gli Italia Open Championship ed entra a far parte della Federazione Italiana Danza Sportiva tra il 2007 e il 2014.

Tra gli altri successi possiamo citare, per esempio, gli International Open Latin in Slovenia e altre competizioni in Italia: Pieve di Cento, Ancora e San Marino. Tra le sue partner di ballo si ricordano Erika Attisano e Alexandra Koldan.

Dal 2015, fino al 2023 il ballerino entra a far parte del cast di Striclty Come Dancing. Ha fatto anche parte dei tour legati al programma britannico e nel 2024 ha annunciato che sarebbe apparso al Donaheys 2025 “Dancing With The Stars Weekends”.

Nel 2025 va in tour con uno show chiamato The Last Dance, mentre nel 2024 fa parte dei maestri di Ballando con le stelle.

Strictly Come Dancing

Dalla tredicesima alla ventesima edizione di Strictly Come Dancing Giovanni Pernice ha fatto parte del cast.

Il ballerino ha danzato con varie personalità di spicco del Regno Unito tra le quali possiamo citare Laura Whitmore, Faye Tozer, Rose Ayling-Ellis e Amanda Abbington.

Ricordiamo che è anche finito su varie riviste come il The Sun e il Daily Mail. Nella trasmissione Giovanni Pernice ha collaborato con l’italiano Graziano Di Prima.

Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2024

Quando inizia Ballando con le stelle 2024? La data di partenza è prevista per sabato 28 settembre e in pista scendono anche Giovanni Pernice con la sua allieva Bianca Guaccero.

A giudicare le loro esibizioni troviamo la giuria confermata al completo: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Giovanni Pernice stesso ha annunciato sul proprio profilo Instagram ha rivelato il suo ingresso nella grande famiglia di Milly Carlucci.

I concorrenti di Ballando con le stelle 2024

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024 troviamo anche Bianca Guaccero, la quale ballerà insieme al maestro arrivato per l’occasione dall’Inghilterra. Qui di seguito tutti gli altri Vip in gara:

Tommaso Marini, Federica Nargi, Furkan Palali, Anna Lou Castoldi, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, Nina Zilli, Alan Friedman, Sonia Bruganelli e Francesco Paolantoni.

Passiamo ora a vedere chi sono i maestri.

I maestri di Ballando con le stelle 2024

Giovanni Pernice fa parte del cast ufficiale dei maestri che guidano i Vip attraverso il loro percorso a Ballando con le stelle 2024:

Sophia Berto, Luca Favilla, Erica Martinelli, Nikita Perotti, Veera Kinnunen, Angelo Madonia, Rebecca Gabrielli, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Carlo Aloia, Anastasia Kuzmina, Giovanni Pernice e Pasquale La Rocca.

Il percorso di Giovanni a Ballando con le stelle

Giovanni Pernice è una delle new entry nel cast di Ballando con le stelle 2024 e arriva direttamente dall’Inghilterra anche se nato in Italia. In questa occasione scende in pista con Bianca Guaccero.

