Conosciamo una delle coppie di Matrimonio a prima vista 13 e cioè quella formata da Pietro e Chiara. Vediamo quindi le informazioni sulla loro biografia, la famiglia, il lavoro e la vita privata.

Chi sono Pietro e Chiara

Per l’edizione 13 di Matrimonio a prima vista abbiamo tre coppie. Tra queste c’è quella formata da Pietro e Chiara, scelti dai tre esperti del programma. Quindi scopriamo le informazioni su di loro.

Pietro De Luca ha 37 anni e viene da Milano. È store manager di un negozio, lavoro che ama perché gli permette di stare a contatto con le persone. Tra le sue passioni, la più grande è la musica, che compone e produce. Ama anche il calcio, la breakdance e la palestra. Ha un fratello e una sorella con i quali ha un rapporto molto forte, e in famiglia è molto legato a sua madre.

Chiara Maderna ha 38 anni e viene da Novara. Insegnante di scuola elementare, ha bisogno di avere sempre tutto sotto controllo, ma ha tanta voglia di lasciarsi andare. Vive da sola e in casa non può rinunciare alla sua stanza dedicata ad abiti e scarpe. Con 25 anni di danza classica alle spalle, oggi preferisce i balli latino-americani. Ama cucinare, andare in palestra e viaggiare, anche in solitaria. Cresciuta in una famiglia all’antica, con genitori pronti sia a sostenerla che a rimproverarla, è la seconda di due fratelli, verso i quali è molto protettiva.

Gli esperti li hanno messi insieme perché quando li hanno conosciuti, oltre a tutte le caratteristiche rivelate dai test che attestano la loro compatibilità e affinità, hanno detto due frasi che li hanno conviti a metterli insieme. Lei ha detto di aspettarsi un uomo che la renda finalmente serena. Lui vorrebbe un amore come quello di Diabolik ed Eva Kant perché è passionale e con tanta complicità.

Pietro e Chiara a Matrimonio a prima vista

Hanno deciso di partecipazione a Matrimonio a prima vista 13 Pietro De Luca e Chiara Maderna. Anche in questa edizione abbiamo tre coppie che sono:

Pietro e Chiara

Erik e Valentina

Anthony e Asia

Chiara è spumeggiante, emotiva e istintiva e cerca un uomo leale, sincero e trasparente, aperto al dialogo, attivo, dinamico e con voglia di condividere. Non l’ha ancora trovato perché è una maniaca del controllo. Pietro è un ragazzo empatico a cui piace molto socializzare. La sua più grande passione è la musica e crede nell’amore a prima vista. Vuole una donna dalla grande personalità e non capricciosa. Non l’ha trovata perché non riesce a lasciarsi andare.

Quindi i due sono lo specchio l’uno dell’altra, cercano stabilità e lealtà, ma anche un partner per condividere nuove avventure. Inoltre tendono entrambi a tenere tutto sotto controllo.

Il percorso nel programma

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 13 è quella formata da Pietro De Luca e Chiara Maderna. Come sarà il loro percorso nel programma? Vediamolo puntata per puntata.

(IN AGGIORNAMENTO)