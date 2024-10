Bianca Guaccero ha iniziato il suo percorso a Ballando con le stelle accompagnata dal professionista Giovanni Pernice e, a distanza di tre settimana dall’inizio del programma, c’è già chi pensa che tra i due possa essere nato del tenero.

Flirt tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice?

Bianca Guaccero e il suo maestro Giovanni Pernice, durante la terza puntata di Ballando con le stelle, hanno stupito ancora una volta le giuria, che li ha premiati con voti molto alti. Anche la Carlucci stessa ha fatto loro i complimenti: “Fusione di energia, tecnica, emozione, cuore, emozioni… Il massimo di uno spettacolo, questa è la tecnica completa”.

Di certo l’alchimia non si può forzare e sembra che tra loro ci sia un’intesa speciale. O almeno così crede Rossella Erra, la quale ha fatto notare alcuni dettagli che punterebbero a un flirt tra loro. Alla fine della performance, infatti, ha esclamato rivolgendosi a Bianca:

“Vorresti vedere tutti felici, ma è arrivato il momento per te di essere felice! Te lo meriti. Sto vedendo che Giovanni ti sta aiutando. Quell’abbraccio… E in quello che succede nella sala delle stelle… Vivetevi e poi fatecelo vedere”.

In seguito, Rossella Erra ha proseguito affermando che secondo lei dentro il programma sta nascendo una coppia, facendo riferimento a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice:

“Il mio è il tesoretto del cuore. C’è una coppia che ha delicatezza nei sentimenti e ricerca la felicità. Io non resisto quando si crea una magia. Non solo qui, ma sta nascendo una coppia anche fuori”.

Voi che cosa ne pensate? Del resto non sarebbe la prima volta che a Ballando con le stelle nascono dei nuovi amori. Staremo a vedere che cosa diranno i diretti interessati nelle prossime puntate, se ovviamente ci sarà qualcosa da dire. Per il momento non sappiamo ancora che cosa stia succedendo tra il maestro e la sua allieva.