Standig ovation e grandi complimenti per Bianca Guaccero nella quarta puntata di Ballando con le stelle. Lei e il maestro Giovanni Pernice hanno fatto un quick step fenomenale tanto da sembrare una vera e propria professionista. E infatti sono stati premiati con ottimi voti.

L’esibizione da professionista di Bianca Guaccero nel quick step

Non sappiamo più che parole usare per complimentarci con Bianca Guaccero. Sin dalla prima puntata di Ballando con le stelle la conduttrice e attrice ha dimostrato di essere davvero molto brava nel ballo. Ed è migliorata ad ogni puntata. La scorsa settimana, infatti, aveva fatto incetta di 10 e anche questa volta è accaduto lo stesso.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice nella quarta puntata del programma condotto da Milly Carlucci hanno portato in pista un quick step che è stato fenomenale. Questo ballo non è semplice, ci sono delle posizioni precise che non vengono naturali se non si è abituati. E poi c’è una grande velocità di gambe.

LEGGI ANCHE: Anna Lou e Nikita sono la coppia più bella di Ballando con le stelle

Bianca è stata perfetta, veloce nei movimenti e molto fluida, precisa nei passi e nelle posizioni. Infatti alla conclusione della performance si è presa la standig ovation con un lunghissimo applauso, tanto che lei ha ringraziato più volte il pubblico.

Della stessa opinione sono stati anche i membri della giuria che hanno riempito la coppia di complimenti facendo notare proprio la bravura con in questo ballo complicato. Bianca Guaccero è stata strepitosa ed è sembrata una professionista. Infatti la stessa Selvaggia Lucarelli ha fatto notare che è stata anche più brava del suo maestro.