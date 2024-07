Ha fatto il giro del web il video di Big Mama in cui imita Alessandra Amoroso di fronte a lei. L’artista ha cantanto un pezzo del loro brano “Mezzo rotto” nella parte della collega. Il risultato è stato iconico e ha divertito tutti i fan, anche la stessa Amoroso. Vediamo cosa ne è venuto fuori.

È già un grande successo il brano estivo di Alessandra Amoroso e Big Mama, “Mezzo rotto”. La canzone sta facendo grandi ascolti e gli utenti l’apprezzano davvero tanto. Questa collaborazione ben riuscita ha anche permesso la nascita di una bella amicizia tra le due cantanti che quindi hanno trovato reciprocamente una spalla non solo lavorativa, ma anche nella vita.

E proprio questa amicizia ha portato anche a un video divertente che sta girando sul web. I fan hanno chiesto alle due cantanti di imitarsi a vicenda e c’è la versione di Big Mama mentre fa la parte di Alessandra Amoroso in playback ovviamente. Il risultato è davvero esilarante e ha divertito tutti.

PER ME L’IMITAZIONE PIÙ PREFE DI SEMPRE.

e no, non scherzo pic.twitter.com/41YF9zVMls