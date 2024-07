Arriva il primo nome del nuovo reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi. Si tratta di Valeria Marini. L’amatissima showgirl prenderà parte a Red Carpet – Vip al Tappeto. Ecco tutte le informazioni che abbiamo.

La prima concorrente di Red Carpet è Valeria Marini

È di qualche giorno fa la notizia dello sbarco su Prime Video di Alessia Marcuzzi per condurre un nuovo programma, un reality per la precisione. Come già annunciato, lo show in questione si intitola Red Carpet – Vip al Tappeto ed è un’assoluta novità. Le riprese, tra l’altro, sono già iniziate.

Lo show, prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios, vedrà la Marcuzzi a capo di un’agenzia di guardie del corpo. La presentatrice affiderà a tre squadre di bodyguard il compito di scortare cinque personaggi famosi a una destinazione finale. Lo scopo è far rimanere tutti i Vip su un tappeto rosso che verrà srotolato ai loro piedi. Non mancheranno ovviamente ostacoli, imprevisti e disturbatori. Il personaggio che metterà piede fuori dal red carpet perderà una delle guardie del corpo. A vincere sarà invece la squadra che per prima riuscirà a raggiungere la destinazione finale.

E adesso, grazie a Davide Maggio, abbiamo il nome della prima concorrente e si tratta di Valeria Marini. La stellare showgirl è ormai di casa nei reality, avendoli girati praticamente tutti: Grande Fratello, Isola dei famosi, La Talpa, Temptation Island e via dicendo. Non poteva quindi saltare questa grande novità di Prime Video che mette molta curiosità tra il pubblico.

Nel frattempo Alessia Marcuzzi (messo da parte il programma Boomerissima) non lascerà totalmente la Rai. Infatti è stata annunciata come giudice a Tale a quale show al posto di Loretta Goggi. Ah, a proposito di Tale e quale, Valeria Marini è stata concorrente anche nel programma di Carlo Conti.